Løfter sløret for topchefens hemmelige løn

Det er for første gang blevet muligt at se, hvor mange penge topchefen i Mærsk tjener

Mærsk har netop udsendt et regnskab, der viser et fald i omsætningen og et underskud på hele 300 mio. kroner.

I regnskabet bliver det gjort klart, at frygten for coronavirus kommer til at have en indflydelse på omkostningerne i 2020.

Coronafrygt rammer Mærsk-regnskab

Men som noget særligt er det nu blevet offentliggjort, hvor meget ledelsen og herunder øverste chef, Søren Skou, får i løn.

Det er i en rapport, der er vedlagt regnskabet, at shipping-giganten løfter sløret for, hvor mange penge topchefen tjener.

I 2019 fik Søren Skou samlet 38 mio. kroner i løn. Her er grundlønnen på 20 mio. kroner

Det er ifølge Finans.dk første gang, at shipping-koncernen har offentliggjort topledelsens lønninger. Tidligere har man ifølge mediet blot offentliggjort direktionens samlede lønninger.

Der er god grund til at smile. Søren Skou fik 38 mio. kroner i løn i 2019. Foto: Casper H. Christensen

Søren Skou kommer med den lønpakke ind på en fjerde plads over de bedst lønnede topchefer i danske virksomheder.

Det viser en oversigt, som Finans.dk har lavet.

Han ligger dog et stykke efter topscoreren fra medicinal-kæmpen Lundbeck, Deborah Dunsire, med en samlet løn på 57,2 mio. kroner.

Høj løn til hele topledelsen

Det er ikke kun Søren Skou, der får en gigantisk millionløn. Carolina Happe, der stoppede efter kun 11 måneder på posten som CFO, fik en samlet lønpakke 19,5 mio. kroner.

Morten H. Engelstof, CEO i APM Terminals, fik en samlet løn på 20,2 mio. kroner og Vincent Clerc, CEO i Ocean & Logistic, fik hele 17,5 mio. kroner.