Carlos Ghosn måtte betale 30 millioner kroner for at blive løsladt fra fængslet i Japan

Den skandaleramte tidligere topchef i bilproducenten Nissan, Carlos Ghosn, er blevet løsladt mod kaution.

Det er anden gang, at Ghosn bliver løsladt, efter at han blev anholdt i Japan for skattefusk, skriver Associated Press.

Kautionen lød på 4,5 millioner dollar, hvilket svarer til 30 millioner kroner.

Den brasilianskfødte forretningsmand er anklaget for skattesvindel i sin tid som chef for Renault-Nissan-Mitsubishi Motors.

Officielt er han sigtet for tre separate forhold.

Det første omhandler manglende indrapportering af indkomster for et meget stort millionbeløb mellem 2010 og 2015. Derudover kigges der på hans skatteoplysninger de følgende tre år.

Han er også sigtet for en kompleks fidus, der betød, at Nissan endte med at betale Ghosns regninger i fejlslagne forretninger og andre foretagender.

Eksempelvis er Nissans penge endt med at betale for fire luksushuse i Rio de Janeiro og i Beirut.

Carlos Ghosn har fra sagens start erklæret sig uskyldig i samtlige anklager.