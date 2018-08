'Løvens hule'-deltagere er blevet mangemillionærer: - Det er en rigtig stor dag for os

De aarhusianske iværksættere Jesper Hvejsel og Mikkel Salling deltog i 2015 i 'Løvens hule' på DR, hvor de fik Christian Stadil, Tommy Ahlers og Jesper Buch med som investorer.

I dag - fire år senere - er de blevet mangemillionærer, efter de har solgt deres firma Firtal Group, der blandt andet ejer og driver hjemmesiden Helsebixen.dk, for 130 millioner kroner til Matas.

- Vi er godt tilfredse, selvom Jesper Buch sikkert vil sige, at det er for billigt, siger Jesper Hvejsel med et smil, da Ekstra Bladet møder ham og partneren i forbindelse med et pressemøde på Hotel Skt. Annæ i det indre København.

Efter at have forhandlet med Matas siden årsskiftet, kunne de i dag endelig fortælle deres 45 medarbejdere, at de var blevet opkøbt.

- Det er en rigtig stor dag for os, men vi glæder os også sindssygt meget til at komme tilbage på arbejde. Den vision, som vi har haft, kan vi nu indfri med nogle større muskler.

Artiklen fortsætter under billedet...

De to iværksættere sidder her sammen med Matas-topchefen Gregers Wedell-Wedellsborg (th.). Foto: Henning Hjorth

Bonus om fem år

Iværksætterne har lavet en aftale om at fortsætte i firmaet i fem år. Såfremt visse mål bliver indfriet, vil der ligge en bonus klar på 20 millioner kroner og vente på dem. Samtidig har de som en del af købsprisen fået aktier i Matas for 20 millioner kroner.

- Som vi står lige nu, har vi lavet en plan for, hvor vi skal flytte os hen de næste fem år. Det er selvfølgelig drevet af, at vi bliver ved med at dele de visioner. Samtidig træder vi ind og bliver ret store investorer i Matas, så vi har en stor interesse i at det lykkedes, siger Mikkel Salling.

Firtal Group I 2015 investerede Christian Stadil to millioner kroner i Firtal Group mod ti procents ejerskab. Jesper Buch og Tommy Ahlers lagde hver en halv million mod hver 2,5 procents ejerskab. Siden er virksomheden kun vokset. Især Helsebiksen.dk har været deres flagskib. Firtal Group omsatte sidste år for 91 millioner kroner og havde et overskud på 3,6 millioner kroner. Der er 45 fuldtidsansatte. Forretningen vil forsætte som sædvanligt, men i en væsentlig større skala.

Topchef for Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg, kalder de to venner for et 'vaskeægte dansk iværksættereventyr'.

- Vi har haft et godt øje til dem igennem noget tid. Sammen vil vi stå til kamp for at bygge noget nyt i Danmark. En digital virksomhed som kan kaste en masse nye initiativer af sig og som ikke mindst inden for det område, der hedder helsekost, vil gøre en forskel for danskerne, siger han.

De to iværksættere mødte hinanden i en fodboldklub i 2006. Her blev det hurtigt tydeligt, hvilke ambitioner de begge havde.

- Det fedeste er jo at spille i Superligaen. Nu rykker vi frem og kan konkurrere med nogen, hvor det er hårdere, men også mere spændende og mere udfordrende, siger Mikkel Salling.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Som iværksætter føler man nogle gange, at man bare leger virksomhed. Men når så stor en virksomhed kommer og er interesseret, så er det jo kæmpestort. Foto: Henning Hjort

Mangemillionærer

Jesper Hvejsel har svært ved at forholde sig til, at han og forretningspartneren nu er blevet mangemillionærer.

- Man er stadig distanceret fra det på en eller anden måde. Vi var nødt til at kigge på, hvad der var det rigtige for forretningen. Så snart man begynder at tage pengene og føle på dem, så begynder ens beslutninger at blive følelsesmæssige og ikke helt nøgterne og rationelle.

Mikkel Salling supplerer:

- Det vil jo være skørt at sige, at beløbet ikke betyder noget som helst. Det gør det for alle. Men for syv år siden lavede vi vores første millionoverskud, så det er ikke sådan, at vi har slæbt rundt på en kæmpe gæld, som nu vi kan indfri. Vores liv i det private fortsætter, som det plejer. Vi bor der, hvor vi gerne vil bo, og vi kører i den bil, som vi gerne vil køre, siger han.

Jesper Hvejsel bryder ind:

- Vi er i bund og grund røvkedelige. Men det havde nok være noget andet, hvis vi ikke havde haft børn endnu. Det bliver man bare mere jordbunden af.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gevinst til Stadil

En anden, der er rigtig glad i dag, er Hummel-rigmanden Christian Stadil. Hans investering på to millioner kroner er med salget til Matas blevet til omkring 11 millioner. En fin gevinst omend man er milliardær.

- Han syntes også, at det var det rigtige match. Derudover har det været rart at kunne tale med ham om det. Han er mindst lige så glad, som vi er, siger Jesper Hvejsel.

De er begge glade for deres beslutning om at deltage i 'Løvens hule'.

- Pengene var dog ikke så vigtige. Det var mere den viden, som vi fik ind med de tre løver, der har betydet en masse, siger Mikkel Salling.