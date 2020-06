Lufthavnen i Aarhus skærer 23 fuldtidsstillinger

Konsekvenserne af den stærkt reducerede flytrafik vil snart ramme i Aarhus Airport, hvor der skal skæres det, der svarer til 23 fuldtidsstillinger.

Det vil ramme flere, som er ansat på deltid. Derfor vil flere end 23 ansatte muligvis miste deres job.

Over de næste to uger skal der forhandles med tillidsrepræsentanter, og herefter vil det stå klart, hvor mange der har mistet jobbet.

Samtidig træder lufthavnen ud af ordningen med lønkompensation med udgangen af juni, oplyser den i en pressemeddelelse.

- Det er en rigtig træls situation, men vi er nødsaget til at handle rettidigt og iværksætte de afskedigelser og organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at sikre vores fremtid, siger direktør Peer H. Kristensen i meddelelsen.

- Hjælpepakkerne og de minimale grænseåbninger har ikke været til vores fordel, og vi må nu tilpasse virksomheden den virkelighed, vi ser ind i.

Lufthavnen har ifølge Peer H. Kristensen lige nu en kapacitet til cirka 550.000 rejsende. Men det er ikke realistisk med de nuværende restriktioner på rejser på tværs af Europa.

Derfor bliver lufthavnen ifølge direktøren nødt til at skære ned på udgifterne til den kapacitet.