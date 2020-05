Lufthavnsbyer har flest hjemsendte på lønkompensation

Kommuner i nærheden af hovedstaden og Billund har relativt flest indbyggere, som er sendt hjem på lønkompensation under coronakrisen.

Det viser en opgørelse fra Erhvervsministeriet.

De hårdest ramte kommuner er Tårnby og Dragør, hvor henholdsvis 14,2 procent og 12,3 procent af de privatansatte i kommunen er sendt hjem.

Det hænger sammen med, at Københavns Lufthavn har adresse i begge kommuner.

Samme billede gør sig gældende i Jylland, hvor Billund er hårdest ramt med 11,5 procent sendt hjem med løn.

Ud over kommunerne med Danmarks to største lufthavne er kommuner omkring hovedstaden hårdt ramt.

I København, Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup er mere end ti procent af kommunens privatansatte sendt hjem.

I Jylland er Vejle og Herning eneste kommuner foruden Billund, hvor mere end hver tiende er sendt hjem, mens det på Fyn kun er i Odense.

Samlet er 170.000 sendt hjem på lønkompensation. Det svarer til lidt mere end ni procent af de 1,8 millioner lønmodtagere i private virksomheder.

Omvendt har kommunerne Kalundborg, Samsø, Morsø, Brønderslev og Odsherred færrest sendt hjem, da fem-seks procent af de ansatte er sendt hjem med løn.

Ordningen for lønkompensation giver virksomheder mulighed for at sende ansatte hjem med løn.

Staten dækker mellem 75-90 procent af lønnen op til 30.000 kroner om måneden.

Virksomheden skal selv dække resten og forpligter sig samtidig til ikke at fyre de ansatte. Ordningen løber frem til 8. juli.

På trods af ordningen er ledigheden steget med 48.390 personer under coronakrisen - fra 9. marts og frem. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Samlet set er knap 180.000 uden arbejde i Danmark.