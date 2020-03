Lukningstruet: Coronakrise rammer 152 år gammel dansk avis

Coronakrisen rammer nu Helsingør Dagblad, der enten skal sælges eller lukkes.

Det oplyser koncernen i en meddelelse.

Baggrunden for beslutningen om salg eller lukning af Helsingør Dagblad er coronakrisen, som har ramt annoncesalget hårdt og yderligere forværret økonomien i den tabsgivende avis, skriver Helsingør Dagblad.

- Det er en svær beslutning, som vi har truffet med smertelig bevidsthed om Dagbladets betydning for lokalområdet gennem 152 år. Vi har det seneste halve år øget investeringerne i digital udvikling og medierådgivning for at skabe en bæredygtig drift af Dagbladet, men coronakrisen har desværre fjernet grundlaget for de investeringer, udtaler administrerende direktør i North Media Lasse Wulff Hansen.

- Vi kan ikke forsvare at blive ved med at dække Dagbladets tab på bekostning af vores andre udgivelser.

Abonnenter kan få pengene tilbage

Helsingør Dagblad har cirka 5000 abonnenter. Avisen blev etableret i 1867 af en lokal borgergruppe. Første udgave udkom 21. oktober 1867.

North Media Aviser håber, at dagbladet kan videreføres under et nyt ejerskab. Er det ikke muligt, påtænkes avisen lukket med virkning fra 30. april 2020, lyder det fra North Media Aviser.

Avisens cirka 25 medarbejdere vil i så fald blive opsagt med virkning fra den dato, og der vil blive indledt forhandlinger med medarbejderne efter reglerne om masseafskedigelser.

Abonnenter, der har forudbetalt for Helsingør Dagblad, vil få pengene tilbage for de aviser, som de ikke modtager, hvis avisen lukkes.