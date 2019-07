Lukrativ ordning i Nets var ikke nok til at holde på cheferne

Et meget kritiseret incitamentsprogram i 2016 i Nets, der driver Dankort, på flere milliarder kroner til den øverste ledelse for at holde på dem, har ikke virket. Mere end halvdelen af dem har forladt selskabet.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

- Givet den massive transformation, vi som industri og virksomhed har gennemgået i perioden, er det naturligt, at der sker en løbende tilpasning, så organisationen bedst muligt understøtter de ambitioner, virksomheden har, skriver Søren Winge, der er Nets' pressechef, i en e-mail til Jyllands-Posten Erhverv.

Programmet var et forsøg på at gøre det attraktivt for topledelsen at blive i selskabet og omfattede omkring 70 ledende medarbejdere. Heriblandt topchef Bo Nilsson, der tjente omkring en halv milliard kroner under programmet.

Flere i incitamentsprogrammet fik deres indskud 131 gange igen, men ifølge Nets har over halvdelen i programmet efterfølgende forladt virksomheden.

Arkivfoto

En af dem, der forlod selskabet efter børsnoteringen, var Karsten Anker Petersen, der var kommunikationschef indtil august 2017 efter kun 33 måneder i stillingen.

I løbet af hans ansættelse indbetalte han 400.000 kroner til incitamentsprogrammet og opnåede en gevinst på mere end 30 millioner kroner.

Mikael Bak, der er administrerende direktør for Dansk Aktionærforening, mener ikke, at det er velovervejet at inddrage medarbejdere uden egentligt topledelsesansvar, da der er stor risiko for, at de forlader selskabet, når de er blevet økonomisk uafhængige.

- Når en større gruppe medarbejdere uden egentlig topledelsesansvar inddrages og pludselig oplever en betydelig rigdom, er det ikke godt for virksomheden, siger han til Finans.

Professer Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet siger til Finans om ordningen i Nets:

- Uanset hvordan man vender og drejer det, er det forkert, usundt og sygt.

Nets har senest annonceret et nyt program til sin øverste ledelse til en værdi på omkring syv milliarder kroner.