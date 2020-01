Luksusbil konfiskeret hos svindelsigtet direktør

En 69-årig erhvervsmand fra Nordjylland står midt i en gigantisk nedtur.

I oktober blev han varetægtsfængslet og sigtet for omfattende momssvindel. Samtidig blev både han selv, hans hustru og deres selskab taget under konkursbehandling.

Nordjyllands Politi efterforsker fortsat sagen. Men Kammeradvokaten er i fuld gang med at skrabe penge ind til de tabsramte kreditorer i selskabet, hvor der er anmeldt krav for 36,4 millioner kroner.

Og advokaterne har blandt andet konfiskeret en luksusbil hos hovedpersonen.

'Den tidligere direktørs bil, en Mercedes GLE, befinder sig for nuværende i konkursboets varetægt. Bilen var betalt af selskabets midler,' skriver Kammeradvokaten i en redegørelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den svindelsigtede direktør er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om sagen. Hans advokat, Jan Børjesson fra DLA Piper, har ingen kommentarer.

En Mercedes af modellen GLE er blevet konfiskeret hos den sigtede direktør. Bilens nypris starter fra 850.000 kr. Foto: PR/Mercedes

Mystiske ejendomshandler

Den store Mercedes er langt fra den eneste ejendel fra den sigtede direktør, som Kammeradvokaten nu forsøger at sælge for at kompensere kreditorerne.

Den svindelsigtede direktørs firma købte denne grund kontant for 9,5 mio. kr. i efteråret 2017. Foto: René Schütze

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet har hans firma de seneste to år købt fire ejendomme kontant for cirka 13 millioner kroner.

Og de store indkøb undrer flere eksperter, for intet i regnskaberne tyder på, at det konkursramte selskab skulle have haft så store midler til rådighed.

- Der er stort set ingen omsætning, så selve driften kan i hvert fald ikke finansiere noget som helst. Men regnskaberne er generelt noget rod, og nogle af dem er smaskforkerte. Det er fuldstændig uklart, hvad der egentlig er foregået, har Frank Thinggaard, professor med speciale i regnskaber på Aarhus Universitet, tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

De milliondyre ejendomskøb drejer sig om en industrigrund til 9,5 millioner kroner i Nørager og et hus til 650.000 kroner i samme by, et hus i Skørping til 900.000 kroner og et sommerhus i Slettestrand ved Vesterhavet til to millioner kroner.

Dette sommerhus ved Vesterhavet blev for få måneder siden købt kontant for ca. 2 mio. kr. af den sigtede direktørs firma. Planen var ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at det skulle rives ned for at gøre plads til et spritnyt. Foto: René Schütze

De fire ejendomme forsøger Kammeradvokaten også at sælge, fremgår det af advokaternes redegørelse.

