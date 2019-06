Måtte fyre medarbejdere: Nu har de vundet over Netto

Designeren Anne Black og ægtemanden Jesper Moseholm har vundet kendt kopisag over Netto, som derfor har valgt at anke dommen

1,5 millioner kroner plus sagsomkostninger og renter blev Netto og leverandøren Ronald A/S i dag idømt i Sø- og Handelsretten til at betale til den kendte keramiker Anne Black.

Sagen startede for hele tre år siden, da designeren opdagede, at tre produkter - en hængepotte, en vase og en krukke med låg - der til forveksling lignede hendes eget design, blev solgt i Nettos butikker. Siden da er advokatregningerne og de økonomiske problemer kun vokset for det lille firma.

Du kan læse dommen her.

Sejren vækker derfor ikke overraskende stor glæde hos Anne Black og ægtemanden Jesper Moseholm, der sammen har firmaet Anne Black ApS.

- Det betyder jo, at virksomheden overlever. Hvis vi havde tabt, havde vi været meget voldsomt udfordret. Vi har fyret alle vores medarbejdere og selv ikke fået løn i en længere periode. Så det har været en meget hård sag, siger Jesper Moseholm til Ekstra Bladet.

De sagsøgte oprindelig for tre millioner kroner, men fik altså kun halvdelen.

Jesper Moseholm er tilfreds med dagens dom. Foto: Ritzau Scanpix

Vigtig sejr

- Det er en vigtig sejr for dansk design, fordi man får tilkendt en erstatning, da der er sket en skade på det brand, man har opbygget. Ifølge retspraksis skulle vi have haft 50.000 kroner. Selvom det i princippet burde være meget dyrt, så har retspraksis bare ikke reflekteret det tidligere. På den måde er 1,5 millioner meget, og derfor er vi godt tilfredse, siger han.

Alligevel er der skår i glæden. Lidt efter dommen oplyste Netto således, at man anker. Sagen kommer derfor til at vare endnu længere.

- At de vil trække sagen i langdrag, betyder jo ikke, at dommen ændrer sig. Hvis Netto vil gå videre med den, må de jo gøre det. For vores virksomheds ve og vel har den brug for, at sagen bliver afgjort. I forvejen er tre år rigtig lang tid, så yderligere tid er ikke positivt, men man skal jo følge retssystemet. Det må vi acceptere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser Anne Blacks produkter ud. (Foto: Anne Black).

(Foto: Nettos tilbudsavis).

Netto: Det er forkert

Han undrer sig dog over Nettos anke.

- Kort før jul sagde vi nej til en million kroner og en offentlig undskyldning fra Nettos side, da de prøvede at lukke sagen. Man kan jo derfor undre sig over, hvorfor de ikke bare tager dommen og retter ind. Jeg tænker, at der var en grund til, at de tilbød en million kroner, men det må de jo selv forklare.

Ifølge Nettos direktør Michael Løve har der dog aldrig været tale om at give en 'offentlig undskyldning'.

- Jeg indledte en dialog med Jesper og Anne, om vi ikke skulle prøve at forlige den. Vi endte med at tilbyde dem en million kroner - det er rigtigt - og en offentlig erklæring omkring vigtigheden af at beskytte dansk design og om forløbets art. Hvor tungt det kunne være osv. Det var på det meget overordnede principielle niveau. Jeg tilbød aldrig en undskyldning, for jeg har aldrig ment, at det kunne klassificeres som en kopisag. Så det er simpelthen forkert, siger han til Ekstra Bladet.

I stedet vendte Jesper Moseholm tilbage til Netto - ifølge Michael Løve - og forlangte fem millioner kroner for at få lukket sagen.

- Det kunne jeg selvfølgelig ikke gå med til. Det er en fuldstændig urimelig sum penge at forlange for en vare, vi solgte for 250.000 kroner af. Så jeg sagde nej.

Han anker sagen af principielle grunde.

- Jeg ville rigtig gerne have lagt den her sag i graven, men vi er nødt til at tage den videre. For når man kan blive anklaget for at have solgt kopierede varer, for at have solgt en hvid cylinder formet vase i keramik, der findes i hundredvis af varianter, så stiller man reelt alle typer butikker - inkl. Netto - der sælger brugskunst, i en nærmest umulig situation.

- Det vil være utrolig risikabelt at sælge den her type vare uden at blive anklaget for kopisager. Vi bliver nødt til at ophøre med at sælge en lang række varer grundet den risiko, hvis den her dom bliver stadfæstet i landsretten, siger han.