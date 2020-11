Machu Picchu genåbner med inkaritual efter måneders lukning

I omkring otte måneder har inkabyen Machu Picchu stået næsten tom på grund af coronapandemien.

Men søndag lokal tid blev den over 500 år gamle by, som nok er Perus mest kendte turistattraktion, genåbnet med et særligt og oldgammelt inkaritual.

675 turister vil få adgang til området dagligt. Det er kun 30 procent af det tilladte antal besøgende inden pandemien.

- I dag genåbner Machu Picchu. Den åbner med sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige retningslinjer, siger Perus turismeminister, Rocio Barrios, i en tale.

- Den åbner for at vise, at vi aktiverer os selv med ansvarlighed og forsigtighed.

Peru er blandt de lande, der har været hårdest ramt af pandemien. Ifølge statistiksiden worldometers.info er det det land med næstflest dødsfald per indbygger. Kun miniputstaten San Marino har flere.

At genåbne Machu Picchu viser, at peruanerne 'er modstandsdygtige', mener Barrios.

Antallet af coronatilfælde i landet har på det seneste været for nedadgående.

En omfangsrig nedlukning har gjort ondt på de titusindvis af mennesker, der lever af turisme i landet - især i den bjergrige Cusco-region, hvor inkabyen ligger.

Hoteller og restauranter er gået konkurs på stribe. En over 100 dage lang nedlukning blev først ophævet i juli.

Før pandemien lå der omkring 80 hoteller og overnatningssteder i byen Ollantaytambo, som ligger nær Machu Picchu.

- Omkring halvdelen af dem er gået konkurs, siger Joaquin Randall, leder af den lokale hotel- og restaurantsammenslutning.

Byen Machu Picchu er bygget i 1500-tallet af inkaindianere i 2400 meters højde i Andesbjergene.

Den blev 'genopdaget' af den amerikanske professor Hiram Bingham i 1911.

Machu Picchu har i sin storhedstid haft op mod 1000 beboere og er hugget ud i et bjerg.

Stenbygningernes mure har været dækket af guld, som er forsvundet gennem århundrederne. I dag står kun murene tilbage.