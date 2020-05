Macrons parti mister klart flertal i Frankrigs parlament

Afhoppere fra præsident Emmanuel Macrons regeringsparti meddeler tirsdag, at de har dannet en ny gruppe i underhuset i Nationalforsamlingen.

Det betyder, at præsidenten mister sit parlamentariske flertal og bliver mere afhængig af støtte fra venstrefløjspartierne.

De afhoppede parlamentarikere har dannet en gruppe, som de kalder 'Økologi, Demokrati, Solidaritet (EDS)'. Flere højt profilerede politikere er gået med i gruppen, heriblandt de tidligere Macron-loyalister Cedric Villani og Paula Forteza.

Macrons parti blev dannet, efter at Macron, der er tidligere investeringsbankmand, vandt præsidentvalget i maj 2017.

Partiet er ramt af en række afhopninger i de seneste måneder, hvor parlamentarikere har protesteret mod, hvad de kalder Macrons jerngreb om beslutningsprocesserne og hans erhvervsvenlige kurs.

I alt har syv medlemmer af Nationalforsamlingen forladt præsidentens parti La Republique En March (LREM). Det har dermed nu kun 288 mandater, og mangler ét i at have de 289 mandater, som udgør et flertal.

Efter Macrons store sejr i 2017, hvor han forandrede Frankrigs politiske landskab, havde LREM 314 mandater.

Præsidenten kan stadig finde støtte i parlamentet hos centrumpartiet Modem. Men Modem kan nu stille større krav om indflydelse i de to år, der er tilbage af valgperioden. Med Modems støtte har Macron et flertal på 342 mandater.

Den franske regerings reformpolitik blev stoppet af coronapandemien, på et tidspunkt hvor præsidenten kæmpede for at vinde momentum efter uro og protester mod en pensionsreform. Inden da blev Frankrig rystet af protestbevægelsen af 'De Gule Veste'.

Sammen med forbundskansler Angela Merkel lancerede Macron mandag en ny plan om en fond på 500 milliarder euro som led i en omfattende økonomisk genopretning i EU efter coronakrisen. I danske kroner er beløbet 3730 milliarder, og planen indebærer fælles EU-gæld.