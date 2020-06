Mærsk forventer bedre resultat end først frygtet

Udbruddet af coronavirus ser ud til at blive blidere ved A.P. Møller-Mærsk i andet kvartal, end rederiet først havde ventet.

Efterspørgslen på containermarkedet har overrasket positivt, og det har onsdag fået rederiet til at fortælle fondsbørsen, at der ventes et bedre driftsresultat i andet kvartal end i de første tre måneder.

I første kvartal havde rederiet en driftsindtjening før omkostninger til blandt andet restrukturering på 1,5 milliarder dollar - svarende til 10 milliarder kroner.

Onsdagens meddelelse har sendt Mærsk-aktien gevaldigt op på børsen, hvor B-aktien stiger tæt på otte procent.

Inden meddelelsen lå aktien blot med et plus på 0,5 procent.

Selv om udviklingen er bedre end forventet, regner selskabet dog stadig med, at der bliver transporteret færre varer end sidste år.

Mærsk forventer i andet kvartal at transportere 15-18 procent færre varer end i samme periode sidste år. Tidligere var der ventet et fald på 25-25 procent.