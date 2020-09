Mærsk i stor omorganisering: 27.000 stillinger berøres

Den danske rederigigant Mærsk vil foretage en større omorganisering, som får betydning for flere selskaber og en lang række medarbejdere.

Det bekræfter virksomheden i en pressemeddelelse.

Mærsks direktør for Ocean & Logistics, Vincent Clerc, fortæller til Børsen, at 27.000 stillinger vil blive berørt, og at der vil komme afskedigelser. Hvor mange er dog uvist.

Ifølge Mærsks pressemeddelelse vil de nye 'strategiske ændringer forbedre kundeoplevelsen yderligere'.

Konkret vil rederiet Safmarine blive lagt ind under Mærsk, mens speditionsfirmaet Damco ligeledes vil komme ind under Mærsk.

Målet med ændringerne er at signalere et stort skridt mod at blive 'et integreret containertransport og -logistikfirma', som skal forbinde og forsimple kundernes forsyningskæder, lyder det i pressemeddelelsen fra Mærsk.

Som følge af ændringerne vil Safmarine og Damco ikke længere eksistere som selvstændige brands ved udgangen af 2020.

Ændringerne betyder også, at der vil være et tættere samarbejde mellem Mærsk og Hamburg Süd, som Mærsk opkøbte i 2017, men de vil stadig fungere som to separate brands med forskellige servicemodeller, lyder det i pressemeddelelsen.