Mærsk rygtes klar til at udskille tidligere juvel

A.P. Møller-Mærsk planlægger at udskille Maersk Drilling i et selvstændigt selskab frem for at sælge forretningsenheden i én bid.

Det skriver Bloomberg News torsdag aften med henvisning til anonyme kilder.

En udskillelse vil typisk indebære, at der udstedes separate aktier for et datterselskab, som så børsnoteres selvstændigt.

På den måde kan de enkelte aktionærer selv vælge, om de fortsat vil være medejere af den specifikke virksomhed eller sælge deres aktier.

Men det er ifølge Bloomberg News ikke klarlagt, hvordan udskillelsen mere konkret skal gennemføres.

Udskillelsen af Maersk Drilling kan ifølge nyhedsbureauet blive lanceret allerede fredag, i forbindelse med at Mærsk aflægger halvårsregnskab.

Maersk Drilling, der driver borerigge og -skibe, der udlejes til oliebranchen, har i mere end to år været på vej ud af Mærsk-koncernen.

I sommeren 2016 besluttede konglomeratet sig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart. Derfor blev Maersk Drilling og tre andre divisioner i oliesektoren sat på et sidespor.

Mærsk-ledelsen gav den gang sig selv to år til at finde nye løsninger for ejerskabet af de fire divisioner, som også talte Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Supply Service. Den frist blev siden forlænget til 'udgangen af 2018'.

De to førstnævnte blev siden solgt til henholdsvis olieselskabet Total og Mærsk-familiens selskab, A.P. Møller Holding.

Der har løbende været rygter om købsinteresse omkring Maersk Drilling i en sektor, der så småt aner daggry efter flere år med svære tider grundet en opbremsning i olieindustrien omkring 2014-2015.

Blandt andet har konkurrenten Rowan angiveligt været interesseret i at overtage selskabet. Maersk Drilling blev i 2017 omkategoriseret til 'ophørende aktiviteter', og i seneste Mærsk-regnskab var divisionen bogført til en værdi af 4,4 milliarder dollar - 29 milliarder kroner.