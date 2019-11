Mærsk skjuler brug af skattefidus

Danske virksomheder er de senere år blevet vældig flittige brugere af den særlige skatterabat, bedre kendt som forskerordningen, til sine ansatte.

Fra 2008 til 2018 er antallet af ansatte på ordningen, hvor medarbejderne får en skatteprocent på 32,84 procent, nemlig steget med hele 92 procent.

Men selvom virksomhederne altså er blevet langt gladere for at bruge ordningen, er mange af landets største selskaber mindre glade for at tale om det.

Det viser en rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget blandt de 100 største danske virksomheder.

Mens 69 af virksomhederne - blandt andet Danske Bank og Nordea - har oplyst, hvor mange ansatte de har på ordningen, har de resterende 31 meldt hus forbi.

23 af virksomhederne har således afvist at kommentere deres brug af forskerordningen, mens otte ikke har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.

Bruger ordningen

Danmarks største selskab, A.P. Møller - Mærsk, er et af dem, som ikke vil tale om omfanget af skatterabatten. Man bekræfter dog, at man bruger den.

'A.P. Møller - Mærsk støtter op om forskerordningen i Danmark og har medarbejdere, som benytter sig af ordningen,' lyder det i et svar fra presseafdelingen.

Hos Mærsk Drilling mener man, at oplysningerne er et personligt anliggende.

'Maersk Drilling offentliggør af principielle årsager ikke de informationer, I efterspørger, da de ret beset er et personligt anliggende mellem Skat og den enkelte medarbejder. Jeg kan dog bekræfte, at vi i Maersk Drilling er glade for, at den såkaldte forskerordning eksisterer. I vores øjne er der ingen tvivl om, at ordningen opfylder det formål, som har været ønsket fra politisk hold – nemlig at hjælpe med at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder, der har behov for det,' lyder det fra presseafdelingen.

Lego, Vestas og Carlsberg

Af andre store virksomheder, som ikke ønsker at svare på vores spørgsmål, kan blandt andet nævnes Lego, Vestas, Carlsberg, Danfoss, Pandora og FLSmidth. Se hele listen nederst i artiklen.

Mens nogle af virksomhederne oplyser, at de ikke har mulighed for at svare på spørgsmålene, svarer andre, at oplysningerne er omfattet af databeskyttelsesreglerne, hvorfor de ikke er berettiget til at udlevere dem.

Dårlig undskyldning

Ifølge Kira Kolby Christensen, der er associeret partner hos Elmer Advokater og ekspert i persondata, er sidstnævnte forklaring dog ikke nødvendigvis helt korrekt.

- Selskaberne har naturligvis ret til ikke udlevere oplysningerne, men der burde ikke være nogen problemer med at udlevere dem. Det virker mere som en undskyldning for ikke at svare, siger hun og forklarer:

- De (oplysningerne red.) siger kun noget om, at nogle ansatte er på ordningen. De siger Ikke noget om, hvad de tjener. Derudover vil man næppe kunne identificere de ansatte, hvis der er tale om en stor virksomhed, og der blot svares med et antal, der er på ordningen, uden at specificere yderligere.

Ifølge mangeårig kommunikationsrådgiver Sune Bang skyldes mange af selskabernes lukkethed formentlig, at de ikke vil drages ind i en diskussion af deres brug af ordningen.

- Man har diskuteret (politisk, red.), hvorvidt ordningen skal være der eller ej, og om den i virkeligheden bare er en reduceret skat. Og der vil man ikke have en diskussion af, hvordan man som virksomhed bruger ordningen. Så vil man hellere undlade at svare, siger han.

