Mærsk vil sende boreforretning på børsen i 2019

A.P. Møller - Mærsk har længe haft planer om at udskille Maersk Drilling, som foretager boringer efter blandt andet olie og gas på havet, fra resten af konglomeratet.

Og det kommer til at ske ved en selvstændig børsnotering af selskabet på fondsbørsen i København senest i 2019. Det oplyser A.P. Møller - Mærsk i forbindelse med sit regnskab for første halvår 2018.

Se også: Mærsk storsælger men kerneforretningen taber penge

Beslutningen er taget efter en grundig gennemgang af mulighederne for forretningsenheden, og det er den bedste mulighed for aktionærerne på længere sigt, konkluderer Mærsk i regnskabet.

Maersk Drilling driver borerigge og -skibe, der udlejes til oliebranchen. Forretningsområdet har i mere end to år været på vej ud af Mærsk-koncernen.

I sommeren 2016 besluttede konglomeratet sig for at koncentrere sig om shipping og logistik med udgangspunkt i containerfart. Derfor var planen, at Maersk Drilling og tre andre divisioner i oliesektoren skulle udskilles.

Mærsk-ledelsen gav den gang sig selv to år til at finde nye løsninger for ejerskabet af de fire divisioner, som også talte Maersk Oil, Maersk Tankers og Maersk Supply Service. Den frist blev siden forlænget til "udgangen af 2018".

De to førstnævnte blev siden solgt til henholdsvis olieselskabet Total og Mærsk-familiens selskab, A.P. Møller Holding.

Der har løbende været rygter om købsinteresse omkring Maersk Drilling.

Maersk Drilling blev i 2017 omkategoriseret til "ophørende aktiviteter", og i seneste Mærsk-regnskab var divisionen bogført til en værdi af 4,4 milliarder dollar - 29 milliarder kroner.

Ifølge regnskabet for andet kvartal steg omsætningen i Maersk Drilling knap fem procent til 366 millioner dollar.

Det gav et driftsresultat på 159 millioner dollar - en stigning på 2,3 procent ni forhold til andet kvartal 2017.

Med børsnoteringen af Maersk Drilling er der kun tilbage at finde en løsning for den sidste del af olieforretningen, Maersk Supply Service.

- Forsøget på at finde en løsning for Maersk Supply Service fortsætter, men timingen for at finde en løsning er svær at forudsige på grund af de udfordrende markeder, lyder det i regnskabet.