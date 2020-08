Magtfulde investorer: Skandaledirektør skal ud

ACT.Globals omstridte direktør, Carsten Jensen, har kurs mod udgangen.

Det skandaleramte selskab - som sælger midler til bekæmpelse af bakterier - balancerer på randen af konkurs og holdes lige nu i live af en investorgruppe, som overvejer at overtage aktiviteterne.

Men Carsten Jensen er ikke en del af fremtidsplanerne. Det fastslår advokat Asaf Fazal, som er investor i ACT.Global og samtidig repræsentant for investorgruppen.

Carsten Jensen har en række konkurser bag sig. Nu balancerer også ACT.Global på randen af økonomisk ruin. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

- Det er vores helt klare plan, at Carsten Jensen hurtigst muligt skal trække sig fra selskabets ledelse. Vi vil sætte et helt nyt hold med erfarne erhvervsfolk, siger han.

Det betyder også, at den nuværende driftschef Geza Balint må ud, tilføjer Asaf Fazal.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Carsten Jensen og Geza Balint.

Geza Balint er både driftsdirektør og bestyrelsesmedlem i ACT.Global. Men han skal ud, hvis det står til den investorgruppe, som overtager at overtage selskabet. PR-foto

Kendte investorer

ACT.Global lignede længe en succes og har de seneste år modtaget et trecifret millionbeløb fra en kreds af investorer, som bl.a. tæller milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg, Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og barkongen Adam Falbert.

Derudover har tidligere landsholdsspillere i fodbold som Henrik 'Store' Larsen, Jakob Friis-Hansen og Bjarne Goldbæk investeret i selskabet.

Men i starten af året kom ACT.Global ud med et chokerende underskud på 120 millioner kroner, og siden er problemsagerne piblet frem.

Den tidligere landsholdsspiller Bjarne Goldbæk har også skudt penge i ACT.Global. For nogle måneder siden fik han dog nok og skilte sig af med investeringen. Foto: Jens Dresling

Der er ikke mindst blevet sat spørgsmåls tegn ved troværdigheden hos direktør Carsten Jensen, som slæber et spor af konkurser og kontroverser efter sig.

- Alle, også Carsten selv, er enige om, at de seneste måneders mediedækning har været ødelæggende for selskabet. For at få genskabt tilliden til ACT.Global har investorgruppen fundet det nødvendigt med et skifte, siger investor Asaf Fazal.

- Skal jeg forstå det sådan, at I har tillid til Carsten Jensen, men at mediedækningen er problemet?

- Nej. Der er jo også et problem i forhold, hvordan selskabet er blevet drevet. Bare se på seneste regnskab: Der var et underskud på 120 millioner kroner.

Tvivl om produkt

Hidtil har den store ubekendte været ACT.Globals produkt, som ifølge selskabet er effektivt mod både coronavirus og ebola.

Men en række tidligere ansatte har overfor Ekstra Bladet sat spørgsmålstegn ved produktets virkning og fortalt, at direktør Carsten Jensen ikke ville oplyse, hvor det blev fremstillet.

ACT.Globals tekniske direktør, Christopher James Lüscher, nyeder tillid fra i hvert fald nogle af selskabets investorer. PR-foto

Investorgruppen med Asaf Fazal i spidsen har nu fået adgang til selskabets interne materiale, så der kan tages en endelig beslutning om en eventuel overtagelse. Og her vil produktet blive taget under lup.

- Det er klart, at vi er nødt til at se videnskabelige beviser. Men min egen opfattelse er, at det ikke bare er noget hokus pokus, siger han.

Og hvad bygger du det på?

- Når man har en PhD’er, som er en af verdens førende på området, og han har udviklet på produktet, så må der være noget om det.

Asaf Fazal tilføjer, at han taler om ACT.Globals tekniske direktør, Christopher James Lüscher.

Flere undersøgelse i gang

Det var i øvrigt netop det mystikomspundne produkt, som i sin tid fik advokat Fazal til selv at investere i ACT.Global.

- Christopher James Lüscher gav mig tro på, at de havde et godt produkt. Men alle positioner i selskabet skal jo være stærke, hvis det skal fungere. Det har ikke været tilfældet her, siger Asaf Fazal.

- Føler du dig vildledt i forhold til din investering i selskabet?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Nu har vi fokus på at komme i mål.

En gruppe af investorer, heriblandt milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg, har stævnet ACT.Global med krav om 24,7 millioner kroner. Investorerne føler sig netop vildledt af selskabet.

Baronen Johan Wedell-Wedellsborg er blevet rig på shippingkoncernen Weco. Derudover har han investeret i bl.a. Joe & the Juice og ACT.Global. Han er desuden ven af kongehuset. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Derudover er Erhvervsstyrelsen ved at undersøge, om der er sket lovbrud i forbindelse med selskabets regnskaber.

Og endelig har Gældsstyrelsen mistanke om, at ACT.Global har scoret 33 millioner kroner i momsrefusion på baggrund af fiktiv omsætning. Også her verserer en undersøgelse.