Malou Aamund træder ind i Lego

Googles direktør i Danmark, Malou Aamund, træder ind i bestyrelsen for Kirkbi A/S med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler Kirkbi, som er det familieejede holdingselskabet, der ejer 75 procent af Lego, i en pressemeddelelse.

- Denne udnævnelse er en del af den udvikling, som bestyrelsen skal gennemgå for at sikre, at vi har de rette kompetencer til at støtte selskabet og vores familie i det fortsatte familieejerskab af aktiviteterne i Kirkbi. Malou Aamund bringer mange værdsatte kompetencer med til bestyrelsen fra hendes erfaringer med teknologi-sektoren og som et medlem af Folketinget, og jeg ser meget frem til at samarbejde med Malou Aamund, siger Kjeld Kirk Kristiansen, der er formand for bestyrelsen.

Malou Aamund er privat gift med Mikael Bertelsen. Derudover er hun datter af den kendte erhvervsmand Asger Aamund.