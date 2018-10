Manden der fældede Danske Bank anklager nu Nordea for hvidvask

Det svenske bagmandspoliti har modtaget dokumenter om mulig hvidvask i Nordea fra fonden Hermitage Capital Markets. Fondens chef, William Browder, meldte Danske Bank til Bagmandspolitiet i Danmark, Søik.

Det bekræfter Sveriges bagmandspoliti, Ekobrottsmyndigheten, over for nyhedsbureauet TT.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget dokumenter, og vi ser på dem sammen med anklagemyndigheden, siger Niklas Ahlgren, der er pressemedarbejder ved Ekobrottsmyndigheten, til TT og fortsætter:

- Dokumenterne skal først og fremmest evalueres for at se, hvilken myndighed som skal kigge videre på det.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er ingen formelle undersøgelser igangsat.

I en mail til TT skriver Nordea, at banken er opmærksom på de anklager, som hedgefonden fremsætter.

Banken forsikrer også om, at man samarbejder med myndighederne i alle de lande, hvor Nordea driver bankforretning.

- For at modvirke økonomisk kriminalitet er det en del af vores daglige forretning at løbende gennemgå kundeaktiviteter, skriver Jenny Wickman, der er pressemedarbejder i Nordea, til TT.

- I alle tilfælde, hvor vi vurderer mistænkelige transaktioner, rapporterer vi til myndighederne, sådan de kan tage det videre, skriver hun.

I 2015 fik Nordea en bøde på 50 millioner svenske kroner - svarende til 36 millioner kroner - for overtrædelser af reglerne om hvidvask og finansiering af terrorisme, skriver Reuters.

Danske Bank er presset af en sag om hvidvask i bankens estiske filial.

Han har også tidligere meldt 26 tidligere ansatte i Danske Banks afdeling i Estland til det estiske politi.