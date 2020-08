Mange handler får nu Nykredit til at spå stigende boligpriser

Efter en kort nedtur som følge af coronaudbruddet er det danske boligmarked hurtigt kommet tilbage på benene.

Faktisk er det gået så godt, at Nykredit er gået fra at vente faldende boligpriser i år til stigende boligpriser. Det viser en ny prognose fra Nykredit.

Bag optimismen ligger en bedre end ventet udvikling i boligsalget de seneste måneder.

Siden nedlukningen af Danmark i marts er der blevet solgt 5,2 procent flere boliger end samme periode sidste år.

Dermed er efterslæbet fra nedlukningen ifølge Nykredit mere end indhentet.

- Danskerne køber hus i en sådan grad, at 2020 på trods af corona har retning mod at være året med flest handler i de seneste ti år, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit.

Sammen med kollegerne forventer hun nu, at de gennemsnitlige huspriser i år vil stige med 0,5 procent.

Samtidig ventes der for ejerlejligheder stigninger på 0,7 procent.

Til sammenligning ventede Nykredit i maj, at de gennemsnitlige priser for huse og lejligheder i år ville falde med henholdsvis 4,1 procent og 5,3 procent.

- Historisk har en krise som den, der ramte Danmark, betydet en opbremsning af boligmarkedet. Det gjorde det også meget kortvarigt under coronakrisen.

- Men det har overrasket os, hvor hurtigt og hvor kraftigt boligsalget er kommet tilbage, forklarer Mira Lie Nielsen om årsagen til den nye prognose.

Mens Nykredit spår generelt stigende boligpriser i år, så er der forskel på, hvor man kigger hen i landet.

For eksempelvis i byen København er der forventning om faldende priser både for huse og for lejligheder.

For de to boligtyper ventes der fald på henholdsvis 0,5 og 0,4 procent.

På landsplan steg gennemsnitsprisen på et hus sidste år med 3,1 procent, mens gennemsnitsprisen for en lejlighed steg 1,7 procent.