Mark Szigethy personlig konkurs

Det yngste medlem af milliardærklubben, Mark Szigethy, der for nylig gik konkurs med et af sine selskaber, er nu også blevet erklæret personlig konkurs

Det tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub Mark Szigethy, som også er realitystjernen Amalie Szigethys onkel, er blevet erklæret personlig konkurs ved Skifteretten i Helsingør.

Det viser konkursdekretet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Samtidig bekræftes det af kurator Andreas Mylin fra Accura.

- Jeg kan som kurator i konkursboet efter Mark Szigethy bekræfte, at Mark Szigethy blev erklæret personlig konkurs den 10. januar 2020 efter en kreditorbegæring fra FS Finans VI A/S med et foreløbigt krav på omkring DKK 13 mio, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

FS Finans VI A/S er det datterselskab af Finansiel Stabilitet, som i 2018 overtog det krakkede og skandaleramte pengeinstitut Københavns Andelskasse, som sidenhen er blevet sigtet for hvidvask.

Statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet står bag konkursbegæringen af Mark Szigethy. Foto: Ritzau Scanpix

Fire krav

Ifølge konkursdekretet er der helt nøjagtigt tale om et krav på 13,6 millioner fra Finansiel Stabilitet. Det er fordelt på fire krav, hvor Mark Szigethy for hver især har afgivet en såkaldt selvskyldnerkautionserklæring. Han hæfter dermed personligt, hvis ikke pengene bliver betalt. Ifølge konkursdekretet opgør Mark Szigethy dog kun kautionsgælden til 9,9 millioner kroner.

Statens oprydningsfirma står også bag den konkurs, som ramte Szigethys selskab CKM Invest i december måned. Her er det samlede krav på seks millioner kroner. Et af de fire krav, hvor Szigethy hæfter for lånet, stammer herfra.

Hans holdingselskab Quint Aps blev også begæret konkurs, men her lykkedes det Szigethy kort før jul at få ophævet konkursen. Her var den utilfredse kreditor dog ikke Finansiel Stabilitet. Et af de fire krav stammer dog også herfra ifølge konkursdekretet.

De to resterende krav, hvor Szigethy hæfter for gælden, er mod hans hustru Leise Andresen.

Tilbage i september 2019 droppede Finansiel Stabilitet at kræve pengene ind af hende og Mark Szigethys selskaber. I stedet begyndte de at kræve pengene ind af Mark Szigethy personligt.

Forhistorie

Han og Københavns Andelskasse har samtidig en forhistorie. Tilbage i 2014 kom det således frem, at han havde haft lån i netop Københavns Andelskasse, hvilket havde store konsekvenser for den daværende topchef René Poulsen.

Ekstra Bladet kunne således dengang afsløre, at René Poulsen havde givet ikke godkendte lån for 12 millioner til Szigethy bag om ryggen på bestyrelsen, hvorfor han blev bortvist og fyret.

Mark Szigethy har på det seneste lidt flere store retslige nederlag. Blandt andet i efteråret mod det tidligere medlem af milliardærklubben Ole Abildgaard og milliardæren Karsten Ree.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mark Szigethy.