Martin blev udsat for datasvindel: - Vi gik i total panik

Mandag 10. august om morgenen tikkede en mail pludselig ind i e-boksen hos Martin Damgaard.

Her oplyste Erhvervsstyrelsen ham om, at han ikke længere var hverken direktør eller ejer i sin virksomhed Nordic Spirits, som distribuerer spiritus til barer og restauranter.

På posterne sad nu i stedet en person, som han aldrig havde hørt om.

- Min første tanke var, at det var et hackerangreb. Vi gik i total panik, for vi anede ikke, hvad konsekvenserne kunne være, siger Martin Damgaard, som straks ringede til banken, politiet og Erhvervsstyrelsen.

Hurtigt fandt han ud af, at han ikke stod alene med den grimme oplevelse.

Artiklen fortsætter under billedet...

Martin Damgaard er en blandt mange virksomhedsejere i spiritusbranchen, som er blevet udsat for datasvindel. Foto: Emil Agerskov

Tegn på svindel

Hen over sommeren er der nemlig sket noget mystisk i spiritus- og tobaksbranchen: Intetanende direktører og ejere i en lang række virksomheder er pludselig blevet udskiftet med ukendte personer.

Det er også blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen, som endnu ikke har fået det fulde overblik over, hvad bagmændene forsøger at opnå.

- Vores formodning er, at det handler om snyd med afgifter. Men det er helt sikkert, at der skal ske noget med de her selskaber. Og det er normalt tegn på svindel, når det sker i specifikke brancher, siger Pernille Grønnemose, kontorchef hos Erhvervsstyrelsen.

Ændringerne i de berørte virksomheder er blevet foretaget på virk.dk, hvor man indberetter regnskaber, moms og andre ting til myndighederne.

Hvis ikke virksomhederne har tilføjet password-beskyttelse, kan enhver faktisk indsætte sig selv som direktør eller ejer - blot ved hjælp af et Nem-ID, forklarer Pernille Grønnemose.

- Vi vil derfor opfordre alle virksomhedsejere til, at man sørger for at aktivere password-beskyttelse, siger hun.

Sådan beskytter du din virksomhed Med password-beskyttelse på virk.dk er din virksomhed bedre rustet mod fjendtlige overtagelser. Beskyttelsen skal oprettes af en person fra virksomhedens ledelse. Log ind på Virk med NemID Vælg fanen ”ændre virksomhed” Vælg boksen ”passwordbeskyttelse” Vælg hvilke tilladelser, du vil give Skriv et kodeord til tilladelsen (krav: mindst 10 tegn, store og små bogstaver, tal og specialtegn) Vælg hvilke løsninger tilladelsen skal gælde til og tryk på opret Kilde: Erhvervsstyrelsen Vis mere Luk

Frygter konsekvenser

Martin Damgaard fik - med hjælp fra Erhvervsstyrelsen - hurtigt smidt den falske direktør og ejer ud af sin virksomhed Nordic Spirits.

Herefter gennemgik han bankkonti, skattemapper og alt andet for at finde ud af, hvad der var foregået.

Artiklen fortsætter under billedet...

Martin Damgaard frygter fortsat for, om hans selskab senere rammes økonomisk af datasvindlen. Foto: Emil Agerskov

- Det ser gudskelov ikke ud til, at der er sket noget. Men min frygt er jo, at de her personer har nået at bestille et kæmpe parti alkohol til en eller anden adresse, som vi ikke kender til. Og at vi pludselig får en regning, siger Martin Damgaard.

Han har nu fået password-beskyttet sin virksomhed på virk.dk.

Falsk direktør: Nu bliver jeg bekymret

Da Martin Damgaard for to uger siden blev afsat som direktør og ejer i sit selskab Nordic Spirits, blev han erstattet af en person med initialerne SF.

Ekstra Bladet har taget kontakt til SF, der afviser at kende noget som helst til sagen.

- Jeg arbejder ikke for det selskab, siger han som det første.

- Kan du forklare, hvorfor du så er registreret som direktør og ejer?

- Det ved jeg ikke. Jeg er slet ikke ejer af noget selskab, lyder det.

Myndighederne ved endnu ikke, om SF og de øvrige falske direktører er en del af svindlen eller blot er blevet misbrugt.

Af samme grund anonymiserer Ekstra Bladet vedkommende.

Vil kontakte politiet

SF fortæller i øvrigt, at han i dag ikke længere bor i Danmark.

- Men jeg har måske tabt mit sygesikringsbevis i Danmark. Måske er det blevet misbrugt. Jeg ved det ikke, siger han.

- Kan du garantere, at du ikke selv har registreret dig som direktør i selskabet Nordic Spirits?

- Ja. Jeg har altså ikke noget med det at gøre. Men nu bliver jeg bekymret, fordi du ringer til mig og siger, at jeg står som direktør i et firma, som jeg ikke kender. Jeg tror, at jeg vil kontakte dansk politi for at finde ud af, hvorfor mit navn er involveret i det her.