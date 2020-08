Mary kan se højhus fra stuen: - Det er skræmmende

En af Danmarks højeste bygninger er ved at blive undersøgt for muligt fusk med fundamentet

Ved du noget om sagen eller tilfælde af groft byggesjusk, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Naboerne til et prestigebyggeri på Amager kan ende med at få særdeles dårlige nyheder.

Foreløbige prøveresultater fra Teknologisk Institut viser nemlig, at der i fundamentet til et af Danmarks højeste bygninger på Njalsgade i København er fundet beton, der normalt bruges til for eksempel parcelhuse.

Prøverne er blevet taget i forlængelse af, at entreprenør og ejer af grunden Bach Gruppen er blevet meldt til politiet og netop nu efterforskes af politiet.

'Skræmmende'

En af naboerne er Mary Robinson, og hun var ikke glad for at høre om de foreløbige prøveresultater.

- Det er skræmmende. Jeg bor jo lige overfor, siger den amerikanske udvekslingsstuderende, der bogstaveligt talt ligger i første parket til højhuset.

Den unge kvinde ser bogstaveligt talt direkte ind på højhuset fra sin stue, der ligger få meter fra højhuset.

- Jeg tror, jeg vil forsøge ikke at tænke for meget over det (før der er et endeligt svar på bygningens sikkerhed, red.). Det er lidt vildt, siger hun.

Så på lejlighed

I det nybyggede område var adskillige på vej til åbent hus i nybyggeriet, der allerede står færdigt omkring højhuset.

...



Emil Galbo (th.) og Nikolaj Bendiksen var mødt op til åbent hus i de nybyggede lejligheder, der ligger omkring højhuset ved Njalsgade på Amager. Foto: Anthon Unger

Blandt de boligsøgende var de to kammerater Emil Galbo og Nikolaj Bendiksen, der skulle se på en lejlighed i nybyggeriet omkring højhuset.

- Det vil da være noget, vi ville overveje (hvis der viser sig at være problemer med fundamentet, red.). Det kan måske ende med, at man står med en lejlighed, man ikke rigtig kan komme ud af igen, siger Emil Galbo.

En anden gæst til åbent hus priste sig lykkelig for, at hun ikke har købt en lejlighed tæt ved højhuset.

- Det lyder ikke særlig godt. Jeg overvejer at leje noget her, men det ville da være frygteligt, hvis man var kommet til at købe noget. Det kan jo ende med at blive svært at komme af med igen, siger Jane Petersen.

Eftersom prøverne fra Teknologisk Institut er del af en foreløbig rapport, er det uvist, om fundamentet udgør en sikkerhedsrisiko.