Medicinalkæmpe byder 485 milliarder kroner for konkurrent

Medicinalgiganten Bristol-Myers Squibb vil købe konkurrenten Celgene for 74 milliarder dollar. Det svarer til omtrent 485 milliarder kroner.

Parterne er enige om handlen, oplyser Bristol-Myers Squibb.

- Sammen med Celgene skaber vi en innovativ leder inden for biofarmaceutiske lægemidler med ledende produkter og en bred udviklingsportefølje, der vil give bæredygtig vækst og nye muligheder for patienter inden for en række alvorlige sygdomme, skriver administrerende direktør for Bristol-Myers Squibb Giovanni Caforio i en meddelelse.

Celgene konkurrerer med danske Genmab inden for kræftbehandling, hvor Celgene har det succesfulde middel Revlimid mod knoglemarvskræft.

Bristol-Myers Squibb er en kolos inden for medicinalbranchen med midler mod blandt andet diabetes, flere kræftformer og hjerte-kar-sygdomme.

Handlen tilbyder Celgenes aktionærer en blanding af kontanter og aktier i Bristol-Myers Squibb, der samlet har en værdi på 74 milliarder dollar.

Ifølge meddelelsen fra Bristol-Myers Squibb vil overtagelsen kunne give omkostningsbesparelser og synergier for 2,5 milliarder dollar.

Samtidig vil Bristol-Myers Squibb kunne notere sig at have ni produkter, der sælger for mere end én milliard dollar om året. Det kaldes i industrien for en blockbuster.

- Vi er imponerede over, hvad Celgene har gjort for patienter, og vi ser frem til at byde Celgenes medarbejdere velkommen til Bristol-Myers Squibb, skriver Giovanni Caforio.

Annonceringen af handlen giver dønninger hele vejen til det danske aktiemarked, hvor Genmabs aktier er gået fra at falde til at stige med 2,4 procent.

- Det er selvfølgelig positivt for biotek generelt, at der er gang i opkøbsaktiviteten, siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans og fortsætter:

- Det sætter spotlys på nogle af de andre selskaber med blockbuster-potentiale. Det har Celgene, og det har Genmab også med Darzalex.

- Når store medicinalselskaber er villige til at give så mange milliarder dollar for et selskab, skeler investorerne også til, om det kan fortsætte med nogle af de andre i sektoren.