Medie: British Airways vil hjemsende 36.000 ansatte

Flyselskabet British Airways (BA) ventes at hjemsende omkring 36.000 ansatte.

Det skriver BBC på baggrund af en eller flere anonyme kilder.

Store dele af det britiske selskabs fly står på jorden, mens coronaviruskrisen raser verden over.

Imens har flyselskabet forhandlet med fagforeningen Unite i over en uge, og parterne er ifølge BBC nået frem til en aftale, hvor kun enkelte detaljer mangler.

Dermed står 80 procent af selskabets ansatte på fly, i lufthavne samt på hovedkontoret til at blive hjemsendt.

Ingen af de ansatte bliver dog som udgangspunkt afskediget.

De ramte er omfattet af et britisk hjælpeprogram, der dækker 80 procent af lønnen op til en grænse på 2500 pund svarende til omkring 21.000 kroner.

Flybranchen er generelt hårdt ramt af coronavirussets indtog. Med rejseforbud, lukkede grænser og generel frygt for at bevæge sig ud er antallet af flyrejsende faldet drastisk.

Flyselskabet SAS har også sendt en stor del af sine medarbejdere hjem midlertidigt, og mange er gået midlertidigt ned i løn.

British Airways oplyste tirsdag, at selskabet suspenderede sine flyvninger til og fra lufthavnen Gatwick uden for London.

Gatwick Airport er den næststørste lufthavn i Storbritannien. Beslutningen om at hjemsende ansatte vil omfatte alle i Gatwick og London City Airport, skriver BBC.

Flyselskabets chef advarede tidligere på måneden om, at British Airways kæmper for at overleve.

Man vil blive nødt til at fyre folk og parkere fly i hangar på grund af 'betydelige restriktioner og et udfordrende marked', lød det.

BA's moderselskab, IAG, har oplyst, at flykapaciteten reduceres med 75 procent i april og maj.

Et andet britisk flyselskab, easyJet, meddelte mandag, at hele flåden af fly er blevet parkeret på jorden.