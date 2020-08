Medie: Efterlønnen er faldet med 47.000 kr.

47.000 kroner.

Så meget har den hårde modregning i efterlønnen de senere år kostet for en typisk faglært eller ufaglært arbejder, skriver Fagbladet 3F.

Det viser nye beregninger fra fagforbundet 3F.

Det er de borgere, der har udsat deres efterløn for at kunne få den højeste sats, der må tage til takke med det lavere beløb.

- Ser man på modregningen på månedsbasis, betyder det, at går man tidligt på efterløn i dag, har et typisk medlem af 3F cirka 1.700 kroner mindre om måneden sammenlignet med de gamle regler. Og går man senere på efterløn, får man næsten 4.000 kroner mindre hver måned før skat, siger økonom i 3F Jesper Grunnet-Lauridsen.

Beregningerne baserer sig på en typisk 3F’er med et pensionsdepot på knap 800.000 kroner og en årlig udbetaling af livsvarig pension på cirka 23.500 kroner.

Regner man det om til en samlet værdi, ligger det på cirka 1,2 millioner.

Regeringen fremlagde i sidste uge deres forslag til en ny tidlig pension, den såkaldte “Arne-pension”, og at dømme ud fra udspillet vil modregningen her blive betydeligt mere lempelig end i efterlønnen.

- Her skal du op og have pensioner til en værdi af over tre millioner, før der vil blive modregnet lige så hårdt, som der gør i efterlønnen. Har man under to millioner bliver der slet ingen modregning i tidlig pension, siger økonom Jesper Grunnet-Lauridsen.

Regeringen forventer, at mange af dem, der i begyndelsen vil blive fristet af den nye tidlige pension, vil være efterlønnere.

Regeringen vil gøre det valgfrit, om man vil på efterløn eller tidlig pension, hvis man har ret til begge dele.