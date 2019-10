Medie: Gigant vil overtage Spies

Den britiske kapitalfond Triton forsøger ifølge Sky News' kilder at gøre et nyt forsøg på hente tre skandinaviske rejseselskaber, herunder danske Spies, ud af ruinerne fra den kollapsede fly- og rejsegigant Thomas Cook.

Det fortæller anonyme kilder til det britiske medie.

Britiske Thomas Cook måtte i september opgive at redde stumperne og søge om likvidation - en proces, hvor et selskab, der lukker, sælger alle sine forskellige aktiver for at rejse penge til at betale koncernens kreditorer.

Det har sendt Thomas Cooks afdelinger i forskellige europæiske lande ud i en vild kamp for at finde en fremtid på egen hånd.

I Holland blev afdelingen hurtigt insolvent og opgav, mens den franske afdeling i starten af oktober blev sat under administration.

I Tyskland har delstaten Hesse og den føderale regering fået lov af EU til at låne 380 millioner euro - svarende til 2,8 milliarder kroner - til luftfartsselskabet Condor.

Håbet er, at det kan få tilstrækkelig luft under vingerne til at overleve på egne ben.

Ifølge Sky News er Triton i fremskredne forhandlinger om at overtage de tre skandinaviske rejseselskaber Spies, Ving og Tjæreborg med de tre selskabers cirka 5000 ansatte.