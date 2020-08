Medie: Nu vil Microsoft købe mere af TikTok

Microsoft bejler nu til at købe hele Tiktoks forretning uden for Kina

Nu vil Microsoft ikke længere kun købe TikTok i USA, Canada, Australien og New Zealand. IT-kæmpen har nu sat ind på at købe forretningen inklusiv Europa og Indien.

Det mener det anerkendte finansmedie Financial Times i hvert fald at vide.

I en artikel, der er netop er publiceret, beskriver avisen, at Microsoft har sat alt ind for at købe hele TikTok inden midten af September, der er sat som deadline af den amerikanske præsident Donald Trump.

TikTik er ejet af kinesiske ByteDance, og den populære app har længe været udsat for kritiske røster, idet det er kinesiske ejet, og derfor er der frygt for, at Kina får adgang til vigtige informationer fra folks telefoner.

Derfor har Donald Trump sagt, at han vil lukke TIkTok ned i USA, hvis app'en ikke bliver solgt inden. Konkret skal forhandlingerne være afsluttet inden 15. september, hvis Trump ikke skal forbyde TikTok i USA.

