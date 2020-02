Mediehus i million-bommert

Mediekoncernen Aller står tilbage med en næsten tom pengekasse i den danske del af deres forretning.

Det skriver Finans.dk.

Den tomme pengekasse skyldes, at koncernen har undladt at betale moms af portoomsætningen i forbindelse med deres bladsalg og har derfor nedskrevet sin egenkapital med 9,4 millioner kroner. Samtidig har ejerne udbetalt et stort udbytte til sig selv.

Ifølge Finans.dk fremgår dette af Aller Medias netop offentliggjorte regnskab, hvor ledelsesberetningen indrømmer 'en fejl vedrørende indregning af portoomsætningen i tidligere år'.

Tvunget til at betale moms

Aller har tidligere kritiseret, at dagblade er undtaget at skulle betale moms af levering af aviser, mens ugeblade derimod siden 1. januar 2017 har været tvunget til at lægge moms på porto.

Aller udgiver for eksempel ugebladet Se og Hør, hvor de altså siden 2017 har haft den ekstra omkostning i forbindelse med forsendelse.

Korrektionen sker efter et historisk dårligt regnskab hos mediehuset, som for få uger siden førte til en fyring af topchefen Lars Sander Matjeka.