Mediemoguls søn forlader familiens imperium efter strid

James Murdoch trækker sig fra bestyrelsen i selskabet News Corp, der er grundlagt af hans far, mediemogulen Rupert Murdoch.

Det sker efter uoverensstemmelser om det redaktionelle indhold, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en meddelelse til bestyrelsen skriver James Murdoch, at han også er uenig i nogle af virksomhedens 'strategiske beslutninger'.

47-årige James Murdoch har tidligere kritiseret News Corps platforme, der blandt andet inkluderer den amerikanske avis The Wall Street Journal, for deres dækning af klimaforandringer.

I januar fordømte James Murdoch og hans kone, Kathryn, organisationens dækning af skovbrandene i Australien, da de mente, at det blev benægtet, at brandene skyldtes klimaforandringer.

Den 89-årige Rupert Murdoch har tidligere beskrevet sig selv som klimaskeptiker. Det skriver BBC.

Rupert Murdoch, der i dag er bestyrelsesformand for News Corp, og hans anden søn Lachlan, der er medformand, siger i en fælles erklæring, at de ønsker James alt godt.

- Vi er taknemmelige for James og hans mange år hos virksomheden. Vi ønsker ham det bedste fremover, hedder det i erklæringen ifølge BBC.

Rupert Murdoch arvede sin fars avisforlag News Limited som 21-årig og forvandlede det til en stor, kommerciel succes.

Han begyndte at opkøbe andre aviser - først i Australien, men senere også i Storbritannien og USA.

News Corp har i dag hovedsæde i New York og ejer de amerikanske medier The Times, The Sun og engelske The Sunday Times, samt en række australske aviser, herunder The Australian, The Daily Telegraph og The Herald Sun.

Den yngste Murdoch-søn har tidligere været administrerende direktør for 21st Century Fox, før de fleste af selskabets aktiver blev solgt til Walt Disney.