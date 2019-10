Medier: Endnu en gigant vil købe Spies

Ifølge Berlingskes oplysninger er et kinesisk selskab interesseret i den skandinaviske del af Thomas Cook

Der ser ud til at kunne blive en regulær budkrig om de skandinaviske rester af det kollapsede rejseselskab Thomas Cook, som blandt andet omfatter Spies.

I hvert fald skriver det norske erhvervsmedie Finansavisen, at det kinesiske selskab Fosun Group har meldt sig som interesseret i en del af den skandinaviske afdeling af Thomas Cook.

I sin artikel nævner Finansavisen rejseselskabet Ving, som er det ene af de tre ben i den skandinaviske del. Men ifølge Berlingskes oplysninger skulle der være tale om hele den skandinaviske forretning og herunder danske Spies.

Interessen fra Fosun Group skal komme, efter at kapitalfonden Triton Partners var først til at vise interesse for de skandinaviske aktiviteter.

De skandinaviske aktiviteter havde en sund økonomi modsat moderselskabet Thomas Cook, som i længere tid kæmpede med økonomien.

I sidste ende blev de økonomiske problemer for store for Thomas Cook, som derfor i september måtte begære sig konkurs.

Nu arbejdes der så på at sælge resterne af rejseselskabet.