Medier: Microsoft forhandler om køb af TikTok i USA

Microsoft forhandler om at købe videoappen TikToks amerikanske aktiviteter. Det erfarer flere medier, herunder New York Times, fra anonyme kilder.

Historierne kommer efter et voksende politisk pres på ejerne af appen, der er populær blandt den yngre målgruppe.

Der er rejst tvivl om, hvordan brugerdata håndteres på platformen, som er ejet af det kinesiske firma ByteDance. Kina er også blevet beskyldt for at benytte data fra appen til at overvåge brugere.

Så sent som fredag har andre medier kunnet berette, at USA's præsident, Donald Trump, forbereder en ordrer om, at TikTok skal sælges med henvisning til landets sikkerhed.

- Vi kigger på TikTok. Vi forbyder måske TikTok. Vi gør måske nogle andre ting, sagde Trump fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er et par muligheder. Men der sker mange ting. Så nu må vi se, hvad der sker.

Hverken TikTok eller Microsoft har ønsket at kommentere historien.

På appen kan brugere lave kortere videosekvenser, hvor der danses til musik, som man kan dele med andre.