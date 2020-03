Michelin-restauranter begæret konkurs

Koncernen bag de to Michelin-restauranter Kadeau i København og på Bornholm er begæret konkurs.

Det skriver Finans.

- Vi har været nødsaget til at kaste håndklædet i ringen og begære os selv konkurs. Den her krise (coronakrisen, red.) har ramt os på det værst tænkelige tidspunkt, siger Kadeau-koncernens administrerende direktør, Magnus Kofoed til Finans.

- Det er et livsværk, vi har set vokse gennem de sidste mange år. Nu er det slut, og det berører os alle sammen helt vildt, fortæller han.

Ifølge regnskabstal var egenkapitalen i selskabet bag de to restauranter i forvejen negativ med en halv million kroner. Restauranternes bruttofortjeneste blev år efter år ædt op af personaleomkostninger. De tre seneste år er det blevet til et millionunderskud på 10 millioner kr.

- Det er dødærgerligt, at vi har et fyrtårn i den danske og internationale restaurationsbranche, som ikke har kunnet klare den. Men primært synes jeg, at det er frygteligt synd for de tre drenge Magnus Kofoed, Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed, der gennem 15 år har kæmpet hårdt, siger en af Kadeaus investorer, Michael Borches, til Ekstra Bladet.

Men kan der også være anledning til at glæde sig over alt det, der har været?

Selvfølgelig kan det der. Og lad os nu se, om de ikke kommer til at lave mad igen.

Bliver det med din finansielle opbakning?

Det har jeg ingen kommentarer til.

Klein Kofoed fortæller, at vintersæsonen har været meget sløj for koncernen, og han håber, at man kan genoptage nogle af aktiviterne på den anden side af krisen.

Kadeau København har siden 2011 ligget i Wildersgade på Christianshavn i København. Den har siden marts 2013 været tildelt én stjerne i Michelinguiden. I 2018 fik Kadeau stjerne nummer to.

Magnus Kofoed, Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed under en uddeling af de prestigefulde Michelinstjerner. Deres restaurant i København fik to stjerner, mens restauranten på Bornholm fik en enkelt. Foto: Martin Lehmann

Den bornholmske restaurant i Aakirkeby modtog i februar 2016 sin første Michelinstjerne, som restauranten fastholdt i 2017, 2018, 2019 og også i 2020.

Ekstra Bladet forsøgte for et par måneder siden at få en kommentar til de kritiske regnskabstal.

- Jeg har egentlig ikke de store kommentarer til vores regnskab. Jeg ser ikke nogen grund til at kommentere på, hvad der skete i 2018, lød det fra en fåmælt Magnus Kofoed.

- Man skal tage det stille og roligt. Og så skal man glæde sig over, at Kadeau stadig eksisterer. Vi har fuld tiltro til fremtiden, og det har vores revisor også. Vi er blevet klogere og har lært af vores fejl. Nu driver vi en sund forretning, sagde han.

Kadeau har flere gange fået tilført midler fra investorer, blandt andet sangeren Lukas Forchhammer fra bandet Lukas Graham.

Investor Michael Borchers, der er direktør og medejer i entreprenørfirmaet Rasmus Friis A/S, fortalte i oktober i fjor til Ekstra Bladet, at han forventede et overskud i 2019. Sådan gik det altså ikke.

I den mere simple ende af den gastronomiske skala, hos restaurantkæden Bone's, gik det anderledes godt i 2019.

Både omsætningen og bruttofortjenesten nåede rekordhøjt niveau, og overskuddet steg fra 2,7 mio. kr. til 6,5 mio. kr. Bone's har samlet tjent lige knap 80 millioner kroner gennem ti år

I regnskabet står, at Bone's trods coronakrise forventer et positivt resultat igen i år.

Danskerne er i hvert fald ikke blevet kødfornægtere under coronakrisen.

Ifølge Per Bank, adm. direktør i Salling Group, er trenden med ikke at spise kød totalt forsvundet under corona-krisen.

- Den trend med ikke at spise kød, den er helt væk. Kødsalget stiger helt vanvittigt. Lige op til krisen var kødsalget nede med 6 pct., og det har vi aldrig set før. Nu er kødsalget oppe, som vi aldrig har set det før. Man går tilbage til basics , tror jeg, siger Per Bank til Berlingske.



