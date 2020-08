Migranter på Mærsk-skib er strandet ved Malta på tredje uge

I over to uger har et tankskib fra Mærsk ligget ud for Malta med 27 migranter om bord, som skibet reddede, kort tid før deres båd sank.

Og det har endnu ikke fået lov til at lægge til land med migranterne, hvilket skaber en mere og mere uholdbar situation.

Det fortæller Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

- Et tankskib er ikke indrettet til at have passagerer, i det her tilfælde migranter, om bord. Besætningen er ikke trænet til det. Og det er den ikke, fordi det ikke er handelsskibes opgave at redde nødstedte.

- Men når det er gjort, er kyststaterne ansvarlige og har pligt til at tage imod de her nødstedte, så de kan sættes i land på ansvarlig vis, siger hun.

4. august bad et maltesisk redningscenter Mærsk-skibet, 'Maersk Etienne', om at sejle hen til migranterne, som var om bord en lille motorbåd, og være klar til at hjælpe, skulle der blive brug for det.

Dagen efter evakuerede Mærsk-skibet migranterne fra båden, der kort tid efter sank.

Siden da har skibet med en besætning på 21 mand, som egentlig er på vej til Tunesien, ligget ud for Malta med en uafklaret situation, fordi Malta nægter at tage imod migranterne.

Men der er brug for en løsning nu, lyder budskabet fra Danske Rederier.

- De danske myndigheder knokler ad diplomatiets vej for at finde en løsning. Og det er den vej, det skal gå.

- Et handelsskib skal ikke blive taget som gidsel i den her politiske situation, som er gået i hårdknude med migrantstrømninger i Middelhavet. Der skal findes en løsning nu, siger Maria Skipper Schwenn.

Blandt migranterne om bord er en gravid kvinde og et barn.

Migranterne har det under omstændighederne godt, oplyser Maria Skipper Schwenn. Men hun understreger, at situationen er uholdbar for både migranter og besætning.