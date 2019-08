Milliardær åbner ny bank

Milliardæren Niels Thorborg, der blandt andet står bag L'Easy, har fredag af Finanstilsynet fået licens til at åbne en ny bank.

Det skriver Fyens.dk.

Banken får navnet Facit Bank og får hovedsæde i Odense, oplyser Niels Thorborg i en pressemeddelelse ifølge mediet.

Der kommer ikke til at være nogen filialer i den nye bank, som i stedet udelukkende vil være netbaseret og tilbyde positive indlånsrenter og henvende sig til privatkunder, herunder alle kunderne i L'Easy og DER, som er ejet af Niels Thorborg.

Licensen er netop kommet på plads, og målet er at kunne åbne banken i løbet af vinteren.

- Facit Bank er et projekt, vi har overvejet grundigt gennem en længere periode, og som hænger rigtig fint sammen med vores strategi. Banken bygger på et tæt samarbejde med 3C RETAIL og vil både styrke vores position og komplementere vores samlede forretning, siger Niels Thorborg i pressemeddelelsen.

Ingen realkredit

Facit Bank kommer til at høre under Thorborgs 3C-koncern. Her vil banken have en aktiekapital på 250 millioner kroner og være ejet af 3C Facit Holding, der bliver en ny gren i koncernen.

Fremover vil kunder, der optager lån hos blandt andet L'Easy, blive kunder i den nye bank, som udover forbrugslånene vil tilbyde kreditkort positive indlånsrenter.

Det bliver dog ikke muligt at optage realkreditlån gennem banken.

Jesper Lyhne, der kommer fra en stilling som Børsprocesdirektør i Den Jyske Sparekasse og har 32 års erfaring i banksektoren, bliver ny direktør i banken.