Milliardær stævner skandalefirma

Skandalen omkring nanoselskabet ACT.Global ser ud til at ende i retten.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har advokatfirmaet Bech-Bruun stævnet selskabet på vegne af en gruppe utilfredse investorer, heriblandt milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg.

Kravet fra investorerne er på 24,7 millioner, viser dokumenter fra Sø- og Handelsretten, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Baronen Johan Wedell-Wedellsborg er blevet rig på shippingkoncernen Weco. Derudover har han investeret i bl.a. Joe & the Juice og ACT.Global. Han er desuden ven af kongehuset. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Københavns Byret bekræfter, at stævningen er blevet indgivet.

'Men sagen er endnu ikke er berammet til hovedforhandling,' skriver byretten i en mail til Ekstra Bladet.

Trods gentagne henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar fra Johan Wedell-Wedellsborg. Heller ikke Sebastian Poulsen, partner i Bech-Bruun, som repræsenterer investorerne i sagen, ønsker at udtale sig.

ACT.Globals direktør og hovedejer, Carsten Jensen, melder ligeledes pas.

'Jeg kan desværre ikke kommentere på dine spørgsmål,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Repræsenterer rigmænd

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger repræsenterer Bech-Bruuns advokat Sebastian Poulsen også erhvervsmanden Hans Henrik Preisler, der ligeledes har investeret i ACT.Global.

Han ejer i øvrigt bagerkæden Emmerys sammen med netop Johan Wedell-Wedellsborg.

Schweiz-bosatte Hans Henrik Preisler har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om søgsmålet mod ACT.Global.

Ole Kristoffersen var i en kort periode med i bestyrelsen hos ACT.Global. I marts 2020 trak han sig igen, da selskabet var blevet centrum for en række kritiske historier i pressen. Foto: Jan Unger/Ritzau Scanpix

En anden prominent investor i ACT.Global, Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen, har ligeledes en relation til advokat Sebastian Poulsen fra Bech-Bruun.

Det var således advokatens kontor, som hjalp med afmeldingen, da rigmanden i marts trak sig fra bestyrelsen i ACT.Global efter blot en måned på posten. Det fremgår af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Ole Kristoffersen, der har en formue på over 400 millioner kroner, er ikke vendt tilbage på henvendelser om søgsmålet mod ACT.Global. Det er derfor uvist, om han er involveret i sagen.

Fra solstråle til skandale

ACT.Global - der sælger midler til bekæmpelse af bakterier - lignede længe en succes, og i flere år strømmede millionerne ind fra godtroende investorer.

Men i starten af året blev det pludselig åbenbaret, at virkeligheden var en helt anden. Her kom selskabet pludselig ud med et underskud på svimlende 120 millioner kroner, selvom direktør Carsten Jensen kort forinden havde lovet sine investorer et flot overskud.

Siden er skeletterne væltet ud af skabet hos selskabet, som undersøges af Erhvervsstyrelsen og for nylig måtte gå i rekonstruktion, fordi kassen er tom.

ACT.Globals stifter, direktør og hovedejer, Carsten Jensen, har haft held med at lokke en række prominente erhvervsfolk til at investere i sit selskab. Pr-foto

Over for Ekstra Bladet beklagede direktør Carsten Jensen tidligere på sommeren, hvis nogle af investorerne føler sig vildledt i forbindelse med investeringen i ACT.Global.

'Jeg er dog ikke af den opfattelse, at vi vildleder dem, der ønsker at investere i selskabet (...). De er blevet præsenteret for det billede af virksomheden, som vi anså som værende det korrekte,' skrev han i den forbindelse.

