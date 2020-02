Milliardærklub-medlem politianmeldt efter ulovlige millionlån

Den tidligere fodboldboss Aldo Petersen har fået smidt en politianmeldelse efter sig af Erhvervsstyrelsen for et ulovligt aktionærlån

Den kulørte erhvervsmand og tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub Aldo Petersen har i to omgange brudt loven og taget ulovlige aktionærlån for samlet set flere millioner kroner.

Senest gjorde han det i 2017, da han ifølge sin uafhængige revisor på ulovlig vis hævede 1,5 millioner kroner i sit selskab, fremgår det af årsrapporten for A/S PSE NR. 2123.

Hans navn er dukket op i en database med ulovlige lån, som Ekstra Bladet har bedt BIQ om at lave.

Her fandt vi eksempelvis også Tim Christensen, som er blevet politianmeldt to gange, og den konkursramte komiker Omar Marzouk.

Selvom lånet blev indfriet med renter året efter, har Aldo Petersen, der også i en overgang var formand for fodboldklubben Brøndby IF, fået smidt en politianmeldelse efter sig af Erhvervsstyrelsen.

Aldo Petersen er tidligere bestyrelsesformand for Brøndby. Foto: lars Krabbe

Styrelsen opdagede det ulovlige lån og indledte en kontrolsag. Efter en seks ugers frist var udløbet, modtog de en erklæring fra Aldo Petersen og hans revisor om, at lånet var blevet indfriet.

Politianmeldelse

Det afholdt dem fra at udstede tvangsbøder, men ikke fra at politianmelde ham, hvilket skete i starten af januar 2019, viser anmeldelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her bemærker man også, at der i 2015 blev foretaget et ulovligt aktionærlån på præcis samme måde. Her var beløbet dog lidt højere med 1,75 millioner kroner. Det blev også indfriet året efter.

5 trin: Forstå ulovligt aktionærlån 1. En person ejer enten helt eller delvist et firma. Han vil gerne trække en million ud til sig selv. 2. Hvis han skal følge loven, så udbetaler han pengene som løn eller udlodder det som udbytte ved en generalforsamling. Dermed får Skat også sin del. 3. Men i stedet udbetaler han pengene direkte til sig selv og slipper dermed for at betale skat. 4. Hvis firmaet efterfølgende går konkurs, kan det samtidig være meget svært for kreditorerne at få det ulovlige aktionærlån tilbagebetalt. 5. Hvis en revisor gennemgår firmaets regnskab har han pligt til at anmærke det ulovlige lån. I de fleste tilfælde undersøger Erhvervsstyrelsen dog ikke sagen nærmere. Vis mere Luk

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet at have modtaget politianmeldelsen og oplyser i den forbindelse, at sagen endnu ikke er blevet fordelt til en efterforsker.

Aldo Petersen har været en velkendt profil i den mere kulørte del af den danske finansverden. Blandt andet sammen med Peter Forchhammer og Erik Damgaard i den såkaldte milliardærklub, der i 00’erne under sin storhedstid blev kendetegnet ved dyre strandvejsvillaer, sportsvogne og privatfly.

Aldo: Kender ikke noget til politianmeldelse

Aldo Petersen er i USA, da Ekstra Bladet forsøger at fange ham over telefonen. I en sms forklarer han, at ’Forholdet skyldes at mine udbyttebetalinger er deklareret for sent i de to år. Dette har revisionen korrigeret og sørget for at lån er afviklet’.

Ifølge Aldo Petersen har han aldrig hørt noget om politianmeldelsen, men den erfarne erhvervsmand anerkender, at der bør være mere styr på udbetalingen, så det sker på et lovligt grundlag.

’Har aldrig hørt noget vedrørende en eventuel anmeldelse. Og jo, selvfølgelig skal der være styr på det, derfor er der også strammet op på kontrol fra revisionens side’, skriver han i en ny sms.

I den seneste tid har Ekstra Bladet kunne fortælle flere historier om ulovlige aktionærlån. Blandt andet at rockmusikeren Tim Christensen i årevis har optaget ulovlige lån for millioner, hvilket har medført to politianmeldelser.

