Milliardærklub-medlem ramt af konkurs: Krav for seks millioner

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Mens det kort før jul lykkedes det tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub Mark Szigethy at få ophævet konkursen for hans holdingselskab Quint Aps, så er han stadig ramt af en konkurs for datterselskabet CKM Invest.

Her er der indtil videre kommet krav for i alt seks millioner kroner.

Det fremgår af den seneste kreditorinformation, som kurator Andreas Mylin fra Accura har sendt ud for et par dage siden.

Til Ekstra Bladet bekræfter han, at det er Finansiel Stabilitet, som står bag konkursbegæringen. Han kan dog ikke oplyse, om det udelukkende er statens oprydningsselskab, som kræver de seks millioner kroner.

- Bobehandlingen er i gang, og det vides ikke andet end FS Finans VI A/S forventes at være langt største kreditor, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Krakket pengeinstitut

FS Finans VI A/S er det datterselskab af Finansiel Stabilitet, som i 2018 overtog det krakkede pengeinstitut Københavns Andelskasse, som sidenhen er blevet sigtet for hvidvask.

Tidligere har det været fremme, at Mark Szigethy, der også er onkel til realitystjernen Amalie Szigethy, har haft lån i netop Københavns Andelskasse, hvilket havde store konsekvenser for den daværende topchef René Poulsen.

Ekstra Bladet kunne således i 2014 afsløre, at René Poulsen havde givet ikke godkendte lån for 12 millioner til Szigethy bag om ryggen på bestyrelsen, hvorfor han blev bortvist og fyret.

Kurator Andreas Mylin vil dog ikke kommentere hvilken rolle som det skandaleramte pengeinstitut har i sagen.

Vil ophæve konkurs

I kreditor-skrivelsen fremgår det også, at Mark Szigethy forsøger at få ophævet konkursen, da han har kæret konkursdekretet til Østre Landsret.

Mark Szigethy ønsker ikke at svare på nogen spørgsmål i sagen. Men i det seneste årsregnskab for selskabet fremgik det, at en kommende konkurs var en mulighed.

Kamp om aktier

Her står der også opført et aktiv i form af værdipapirer for 3,6 millioner kroner. Overfor Andreas Mylin har Szigethy oplyst, at der er tale om 80.000 stk. aktier i biotek-selskabet Enochian, som tidligere hed Dandritt. Men dem kan kuratoren ikke finde.

'De pågældende aktier ses dog udgået af depotoversigt tilhørende CKM Invest ApS i det tidligere Københavns Andelskasse så tidligt som 18. januar 2016. Forholdene undersøges', skriver han i kreditorinformationen.

Sidste efterår var Szigethy involveret i to store retssager angående aktier i netop Enochian. Blandt andet mod det tidligere medlem af milliardærklubben Ole Abildgaard og milliardæren Karsten Ree.