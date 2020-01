Milliardærklub-medlems konkurs ophævet

Ved du noget om sagen, så tip journalisten bag.

Det tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub Mark Szigethy, som også er realitystjernen Amalie Szigethys onkel, blev i starten af december begæret konkurs med sit holdingselskab Quint Aps.

Men konkursen er nu afblæst.

Det skete 17. december, fremgår det af oplysninger i CVR-registret.

Kurator for konkursboet, Peter Krarup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at konkursen er blevet ophævet for investeringsselskabet, da der er blevet lavet en aftale mellem Szigethy og den kreditor, som stod bag konkursbegæringen. Men han vil ikke kommentere sagen yderligere.

Mark Szigethy ønsker slet ikke at udtale sig, oplyser han til Ekstra Bladet.

Ifølge Finans.dk var det selskabet Rancho Properties fra Luxembourg, der begærede Mark Szigethys holdingselskab konkurs grundet et tilgodehavende på 3,4 millioner kroner.

Størstedelen af beløbet stammer ifølge konkursbegæringen fra manglende betaling for kapitalandele i venturekapitalfonden Black Swan Investments, som er stiftet af Christian Lindekilde.

Rancho Properties er største aktionær i Black Swan.

Yngste medlem af milliardærklubben ramt af konkurs

Datterselskab konkurs

Kort efter konkursbegæringen i december blev et andet af Mark Szigethys selskaber begæret konkurs. Det var CKM Invest Aps, som er datterselskab til Quint Aps. Den konkurs er dog ikke blevet ophævet.

I det seneste ureviderede regnskab for Quint Aps lød overskuddet på 18 millioner kroner, men der var samtidig en likvid beholdning på 0 kroner.

Mark Szigethy har i løbet af efteråret tabt to store retssager til henholdsvis Ole Abildgaard og Karsten Ree.