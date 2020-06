Millionerne vælter ud af kriseramte Harboe

Harboes Bryggeri kom ud af det seneste år med et dundrende underskud på hele 42 millioner kroner

Landets tredjestørste bryggeri, Harboe, er i dyb krise.

De negative historier om selskabet pibler frem i medierne, og millionerne vælter ud af kassen. Et netop offentliggjort årsregnskab viser et tab på hele 42 millioner kroner.

'Vi ser tilbage på et meget turbulent år med store forretningsmæssige og ledelsesmæssige udfordringer og utilfredsstillende resultater,' udtaler formand Bernd Griese i regnskabet.

Han angiver udfordrende markedsvilkår og coronakrisen som bare nogle af årsagen til det store underskud, som gør årets resultat til et af de værste i Harboes historie.

Datteren røg ud

Netop formand Bernd Griese har spillet en hovedrolle i Harboes turbolente år.

I efteråret 2019 overlod han - efter mere end 30 år på posten - direktørstolen til sin datter Karina Harboe Laursen.

Bernd Grieses med sin datter Karina Harboe Laursen. Hun fik blot tre måneder i direktørstolen, før hun blev erstattet af sin svoger Søren Malling. Foto: Claus Bech

Hun nåede dog blot tre måneder i førersædet, før hun blev erstattet af sin svoger Søren Malling. I samme forbindelse tiltrådte Bernd Griese som formand.

'Der opstod uenighed i ledelsen om, hvordan vores strategi skulle implementeres. Det skabte en uro og usikkerhed – både internt og i forhold til vores kunder – som vi var nødt til at reagere på. Derfor valgte bestyrelsen i december måned at indsætte en ny direktion,' forklarer han i regnskabet om udskiftningen af datteren.

Heftig kritik

Men de seneste måneder er Bernd Griese også selv kommet under heftig beskydning fra flere sider.

Ekstra Bladet har således afsløret, at Harboe siden 2001 har købt ind for et svimlende beløb på mere end 300 millioner kroner i den daværende topchefs private selskaber.

Hvem ejer Harboe? Bernd Griese og hans tre døtre ejer 16 procent af aktierne i Harboes Bryggeri, mens de resterende 84 procent er ejet af andre aktionærer. Familiens aktier er dog såkaldte A-aktier. Det betyder, at døtrene - Karina Harboe Laursen, Vibeke Harboe Malling og Pernille Obling Griese - har lige over 50 procent af stemmerne i selskabet. Dermed bestemmer de suverænt over bryggeriet. Kilde: Regnskaber i Harboes Bryggeri Vis mere Luk

Historierne har affødt stor kritik: Investoren Nordea har krævet en forklaring, ligesom Dansk Aktionærforening har opfordret myndighederne til at undersøge, om Bernd Griese har forgyldt sig selv på bekostning af de øvrige aktionærer i det børsnoterede selskab.

Hovedpersonen selv har forholdt sig tavs til sagen.

