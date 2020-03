Minister advarer om tårnhøj arbejdsløshed i USA uden tiltag

Tirsdag morgen lokal tid, advarede USA's finansminister, Stephen Mnuchin, på et lukket møde republikanske senatorer om, at arbejdsløsheden kan stige til op mod 20 procent, hvis økonomien blot får lov at gå sin gang under coronaviruskrisen.

Det fortæller senatorer med kendskab til mødet.

Ved mødet var Mnuchins formål at overtale senatorerne til at stemme for en finansiel hjælpepakke på omkring 1000 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til omkring 6800 milliarder danske kroner.

Der er ikke tale om en decideret prognose, men i højere grad et forsøg på at illustrere risikoen ved manglende handling, lyder det.

- I løbet af mødet med Senatets republikanere brugte Mnuchin adskillige matematiske eksempler for at illustrere situationen, men han antydede aldrig, at de ville blive til virkelighed, siger talsmand for finansministeriet Monica Crowley på mail.

Finansmediet Bloomberg var det første til at berette om mødets indhold.