Minister: Flaskepant indgår i Postnord-undersøgelse

Fusk med flaskepant er nu en del af den eksterne undersøgelse af Postnord.

Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S), efter Ekstra Bladet har afsløret en chef i Postnord Logistics i at fuske med et større antal flasker og pant på disse.

'Postnord Logistics er en virksomhed, som gennem en periode har haft betydelige underskud. Det har givet anledning til uro i branchen, og mange henvendelser til medlemmerne af postforligskredsen og regeringen, og jeg tager spørgsmålet meget alvorligt', skriver Benny Engelbrecht i en skriftlig kommentar.

'Derfor har vi sammen med SF, RV og K sat gang i en ekstern undersøgelse, hvor de nye oplysninger også vil indgå. Jeg ser frem til at få afdækket, hvad der er op og ned i sagen', oplyser ministeren.

Afsløring: Postnord-chef taget i flaskefusk

'Dybt alvorligt'

Transportminister Benny Engelbrecht satte for nylig gang i en ekstern undersøgelse af Postnord Danmark. Det skete, efter at flere politikere modtog et anonymt brev med specifikke anklagepunkter om svindel i Postnord.

I Venstre er transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, rystet over Ekstra Bladets afsløring, som han har krævet undersøgt af ministeren. Flaskepanten indgår nemlig ikke i det anonyme brev.

- Der er tale om nye og dybt alvorlige anklager om ulovligheder hos Postnord Logistics, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

- Jeg har straks informeret transportministeren om dem med krav om, at det påståede kriminelle forhold med tilraning af pant fra flasker undersøges, fortæller han.

Postnord Logistics adm. direktør, Jakob Manori, mener ikke, at der er sammenhæng mellem det anonyme brev og flaskefusken.

- Jeg synes, at det, som foregår med de meget grumme anklager, er ude af proportioner og har ikke noget på sig, siger han.

- Og jeg synes ikke, man skal kæde de to ting sammen. Det her er en personalesag, hvor en medarbejder har beriget sig selv og ikke fulgt de procedurer, der er på området, fortæller Jakob Manori.

Postnord-chef fyret og politianmeldt for flaskefusk

Fik 100 millioner

Brevet fra den hemmelige afsender - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - fylder omkring et A4-ark. Det indeholder en række alvorlige anklager om svindel og nepotisme i Postnord.

Hovedsageligt handler anklagerne om, at Postnord sammenblander den del af forretningen, som handler om det befordringspligtige område – udbringning af breve og pakker efter aftale med staten – med Postnord Logistics, som udfører andre logistikopgaver.

Brevet og Ekstra Bladets afsløring af pantfusk tegnet et dystert billede, mener Venstres ordfører.

- Sammen med tidligere anklager fra folk med insiderviden tegner der sig er grumt billede af de interne forhold i Postnord Logistics, foruden de vedholdende anklager om prisdumping på stykgodsmarkedet, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Transportminister Benny Engelbrecht fik torsdag over 100 millioner kroner fra Folketingets finansudvalg til at forlænge den nuværende postaftale med Postnord frem til sommeren 2020.

Postnord har tidligere afvist samtlige anklager i det anonyme brev.

- Der er tale om absurde anklager i et anonymt brev, som er helt grundløse.

- Alle påstandene i brevet er forkerte og er afsendt anonymt af en person uden indsigt i de faktiske forhold. Postnord kan tilbagevise alle anklager i brevet, skrev Peter Kjær Jensen, administrerende direktør i Postnord Danmark, til Jyllands-Posten.