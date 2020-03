Minister om massefyringer: Det er meget ærgerligt

Coronakrisen har ramt de danske virksomheder hårdt, og det gælder ikke mindst modeindustrien.

Her har DK Company fyret 125 ansatte, mens Bestseller med milliardæren Anders Holch Povlsen i spidsen fredag fyrede hele 750 ud af 4800 ansatte i Danmark.

Regeringen og et enigt folketing har fremlagt flere hjælpepakker til erhvervsvirksomheder, som blandt andet har fået mulighed for lønkompensation.

Derfor er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) træt af massefyringerne.

'Det er meget ærgerligt, at coronakrisen medfører fyringer. Men økonomien er hårdt ramt. Heldigvis er der mange virksomheder, som bruger aftalen om lønkompensation. Blandt andet har Billund Lufthavn i fredags sendt 500 ansatte hjem med fuld løn. Jeg forventer, at mange følger efter', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

'Kan ikke stå alene'

Bestseller fremlagde så sent som i november et årsregnskab med et overskud på mere end 2 milliarder kroner.

Ikke mindst derfor er koncernen blevet kritiseret af både politikere og fagforeninger for at skride til massefyring i stedet for at benytte sig af hjælpepakkerne som for eksempel Billund Lufthavn.

Men modekoncernen med mærker som Jack & Jones, Selected og Vero Moda slår nu fast, at den er så hårdt ramt af krisen, at hjælpepakkerne ikke har været nok.

Anders Holch Povlsen er landets rigeste enkeltperson med en anslået formue på over 50 milliarder kroner. Fredag måtte hans koncern Bestseller fyre 750 ansatte i Danmark. Foto: Jan Sommer

'Hjælpepakken er en rigtig god håndsrækning fra regeringen, og vi regner med, at vi kommer til at bruge den. Vi arbejder i døgndrift på at finde ud af i hvilket omfang. Men i vores situation, hvor forbrugerne er forsvundet ud af markedet, og hvor vi har svært ved at se, at de kommer tilbage foreløbigt, kan hjælpepakken desværre ikke stå alene', skriver Bestsellers finansdirektør, Thomas Børglum Jensen, i en mail til Ekstra Bladet.

Et kapløb med tiden

Han lader videre forstå, at Bestseller har desperat brug for gode nyheder, hvis der ikke skal komme flere fyringer.

'Hjælpepakken betyder, at vi har kunnet begrænse antallet af fyringer her og nu. Vores største opgave er at forsøge at bevare så mange arbejdspladser som muligt i Bestseller, men vi skal se forbedringer i markedet inden for 4-8 uger, hvis vi skal lykkes med det. Det er desværre virkeligheden', skriver finansdirektøren.

Ekstra Bladet har bedt Bestseller uddybe, hvad der kan blive de mulige konsekvenser, hvis der ikke kommer en forbedring i markedet indenfor de næste måneder.

Men koncernen har ikke yderligere kommentarer, oplyser pressemedarbejder Morten Norlyk.