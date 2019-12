Minister vil stoppe berygtede revisorer: 'Det støder mig'

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er godt og grundigt forarget.

Han har læst Ekstra Bladets artikler om revisoren Kim Hersland, der i 2016 fik frataget sin godkendelse af Revisornævnet efter flere store bøder for grove overtrædelser af reglerne.

Revisoren er dog hidtil undsluppet karantænen, fordi han har anket afgørelsen til domstolene. Og her er sagen - næsten fire år senere - endnu ikke afgjort.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man fire år efter sådan en afgørelse fortsat kan arbejde som revisor. Det støder mig. Så nu vil jeg se på, om vi kan ændre reglerne, siger Simon Kollerup, der har været minister siden juni 2019.

'Et samfundsmæssigt problem'

Erhvervsministeren ønsker, at en karantænedom fra Revisornævnet fremover kommer til at gælde med det samme.

- Og det skal være uanset, om man anker eller ej. Når der er tale om så vigtig en afgørelse, bør den have opsættende virkning, siger Simon Kollerup.

Han vil nu kigge på reglerne og efterfølgende tage en snak med de øvrige politiske partier om sagen.

- Jeg håber virkelig, der er bred enighed i Folketinget om, at vi skal se på det her. Det er et samfundsmæssigt problem, hvis en frakendelse i Revisornævnet kan trækkes ud i det uendelige, siger han.

Godkendte regnskab for bandeleder

Kim Hersland fik karantænen helt tilbage i februar 2016, men fordi han ankede, kunne han fortsætte sit arbejde.

Få måneder senere til at godkende et regnskab for et selskab, hvor en kendt bandeleder var direktør. Og blot få dage senere ydede Kim Hersland samme service for et andet selskab. Her har direktøren siddet fængslet for økonomisk svindel.

Berygtet revisor straffet med flere kæmpe bøder

'Jeg har som revisor en tavshedspligt og kan naturligvis ikke udtale mig om konkrete forhold,' har Kim Hersland tidligere svaret i en mail til Ekstra Bladet om sagen.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra revisoren til erhvervsminister Simon Kollerups udtalelser, men han er ikke vendt tilbage.

'Betal din gæld'

Det sker sjældent, at en revisor får frataget sin godkendelse i Revisornævnet. Faktisk er det kun sket for fire personer de seneste ti år, oplyser Nævnenes Hus.

Én af de fire er Frank Bergmann Hansen, der var revisor for det skandaleramte lampefirma Hesalight i Roskilde. Han blev idømt karantænen for snart to år siden, men også den sag ligger nu og samler støv hos domstolene.

Frank Bergmann Hansens og Kim Herslands revisorfirmaer deler i øvrigt adresse i en stor villa i Lyngby. Her efterlod ukendte gerningsmænd sidste år en klar besked.

'Betal din gæld,' stod der med sort maling på den hvide mur.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til hærværket fra hverken Frank Bergmann Hansen eller Kim Hersland.

