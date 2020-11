Minkmillioner kan havne på Caymanøerne

Regeringen gør klar til at sende et milliardbeløb ud til landets minkavlere. Nogle af pengene kan dog havne i Hongkong og på Caymanøerne

Den kommende tid vil landets minkavlere modtage milliarder af kroner som kompensation for, at regeringen har beordret deres dyr aflivet.

Men det er ikke kun danske avlere i gummistøvler, der står til at modtage klingende mønt fra statskassen.

En stribe danske minkfarme er således ejet af kinesiske forretningsfolk via selskaber i Hongkong og det skattevenlige tropeparadis Caymanøerne.

Og det har skabt panderynker hos nogle partier på Christiansborg.

- Vi er sindssygt bekymrede for, at milliarder af erstatningskroner potentielt kan havne hos kinesiske avlere, der har selskaber i skattely. Og jeg har faktisk allerede rejst den bekymring hos erhvervsministeren, siger Victoria Velásquez, som er erhvervsordfører hos Enhedslisten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Caymanøerne ligger mange tusind kilometer fra Danmark. Alligevel er en række af landets minkfarme ejet af selskabet Kingkey Financial International, der har hjemme i det caribiske tropeparadis. Foto: Shutterstock

En forfærdelig forretning

Den kinesiske forretningsmand Pat Wong er en af de udlændinge, som har investeret i danske mink.

Siden 2013 har han opkøbt en række farme i Midt- og Vestjylland gennem det danske selskab UKF Denmark, som i sidste ende er ejet af koncernen Kingkey Financial International med adresse på Caymanøerne i Caribien.

Data fra erhvervsregistret BIQ viser, at Pat Wong de seneste syv år har brugt over 50 millioner kroner på at opkøbe bygninger i jyske byer som Stoholm, Hjerm og Vemb med henblik på at drive minkfarme.

Hidtil har det dog været en forfærdelig forretning for kineserens selskab, der har haft et samlet underskud på over 100 millioner kroner siden opstarten i 2013.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pat Wong.

- Han betaler skat

25-årige Jakob Røjkjær Pedersen er ansat som driftsleder på fire af Pat Wongs minkfarme i Danmark, hvor 27.000 mink er blevet aflivet i løbet af den seneste uge.

Han mener ikke, der kan være nogen tvivl om, at den kinesiske ejer skal have fuld kompensation på lige fod med alle andre ejere af minkfarme i Danmark.

- Selvfølgelig skal de også have kompensation. Han driver en virksomhed i Danmark og betaler skat, så det kan jeg slet ikke se noget problem i, siger Jakob Røjkjær Pedersen, som dagligt er i kontakt med Pat Wong.

Driftslederen vurderer, at den kinesiske ejer i alt råder over i omegnen af 75.000 mink i Danmark. Baseret på tal fra Fødevarestyrelsen vil Pat Wong være berettiget til en erstatning fra staten på 10-13 millioner kroner fra staten - alene for aflivning af minkene.

Og han er ikke den eneste asiatiske forretningsmand i den danske minkbranche. De tre Hongkong-baserede selskaber Gold Mine International Develop Limited, Proud City Enterprices og Fashion Creation Company Limited er således medejere af en række farme i Jylland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er blevet heftigt kritiseret, efter regeringen - uden at have lovhjemmel - beordrede landets mink aflivet. Foto: Per Rasmussen

- Det skal undersøges

Det er endnu ikke besluttet, hvor stor den samlede erstatning til minkavlerne i Danmark ender med at blive.

Men der skal ikke falde meget af til folk som Pat Wong, hvis det står til Dansk Folkeparti.

- Jeg ville være frygtelig ked af, hvis nogen af de her penge havner i lommen på kinesiske investorer, som bruger skattely-selskaber. For vi går bestemt ikke ind for, at danske kroner skal gå til den slags, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

DF-politikeren vil kæmpe for, at kompensationspengene bliver på dansk jord, fortæller han.

- Jeg vil gerne rejse den her problematik, når der skal forhandles om kompensation til minkavlerne. For står det til mig, skal det undersøges. Men det kræver, at regeringen indkalder os, siger Hans Kristian Skibby.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S).