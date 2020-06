Modegigants kreditorer sluger milliontab og redder Tøjeksperten

Selskabet bag herretøjskæden Tøjeksperten er reddet - blandt andet fordi selskabets kreditorer har valgt at acceptere en redningsplan, der tilsyneladende inkluderer et tab på op mod flere hundrede millioner kroner.

Kreditorernes accept er oplyst i en pressemeddelelse fra PWT Group, der er selskabet bag blandt andet kæden Tøjeksperten og tøjmærkerne Junk de Luxe, Bison og Lindbergh.

PWT var kommet i problemer og stod ifølge en redegørelsen, som erhvervsmediet Børsen har set, med en gæld på 500 millioner kroner, da selskabet gik i en rekonstruktion for at prøve at redde stumperne.

Den oplysning har PWT ikke selv bekræftet.

Her blev kreditorerne, som havde penge til gode, fremlagt en redningsplan, som de skulle sige god for.

Planen indeholder, at de får 20 procent af deres tilgodehavende. Det kan muligvis stige til 30 procent.

Det har kreditorerne accepteret.

Et andet element i planen er, at der bliver skiftet ud i ejerkredsen, tilført penge fra de nye ejere og optaget et trecifret millionlån i banken.

Kapitalfonden Polaris træder eksempelvis ud af ejerkredsen. I alt får ledelsen 20 millioner kroner i ny kapital fra ejerkredsen til at rette skuden op - sammen med et lån på 125 millioner kroner.

PWT Group ejer selv 84 af de 100 Tøjeksperten-butikker, der ligger i Danmark. 25. maj lagde PWT en plan frem, der fører til lukning af 20 af de 84 butikker.

I samme ombæring mister 180 ansatte deres arbejde.

Det svarer til, at hver fjerde af de butikker, som PWT ejer, lukkes, og hver tredje medarbejder fyres.