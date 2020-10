Møbelkoncern mister topchef efter 25 år

Actona Company, der ejes af Jysk-familien og er Danmarks største møbelkoncern, skal have ny topchef efter 25 år.

Det skriver Finans.

Nuværende chef Torben Villadsen stopper efter 25 år på posten.

Til at afløse 49-årige Villadsen har man kigget mod Flügger og hentet koncernchefen i farvehandlen, Jimmi Mortensen.

- Det er helt mit eget valg. Jeg har været glad for hver dag i Actona samt de seneste år også det tætte samarbejde med Lars Larsen Group. Men jeg har gennem længere tid haft lyst til at have en lidt mere fri kalender og udfordre mig selv på en ny måde, siger Torben Villadsen ifølge Finans.

Actona er vokset eksplosivt under Villadsens ledelse. Man er gået fra 20 til 1400 ansatte, men omsætningen har rundet 1,8 milliarder kroner med et overskud på 167 millioner kroner til følge.

Lars Larsen Group overtog Actona i 2016. Dengang lød det fra den nu afdøde dynekonge, Lars Larsen:

- Actona er en sund virksomhed med gode værdier, en meget kompetent ledelse og en stærk organisation.

- Samtidig ligger virksomhedens forretning inden for et område, som vi i Lars Larsen Gruppen ved noget om, så jeg er meget glad for, at vi har fået en aftale i stand, sagde Lars Larsen.

