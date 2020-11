Multimillionær byggede uden tilladelse

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Det store hotel ved navn Peak 12 i Viborg er endnu et eksempel på, at multimillionæren Finn Bachs entreprenørfirma igen og igen bryder reglerne i byggeloven.

Da Bach Gruppen gik i gang med at opføre det store hotel, havde selskabet nemlig ingen byggetilladelse, oplyser Viborg Kommune til Ekstra Bladet.

14. marts 2019 gav kommunen tilladelse til, at selskabet kunne gå i gang med at opføre hotellets kælder, mens tilladelsen til at opføre resten af hotellet først blev givet 1. juli 2019.

Betonskandalen: Kæmpebyggeri skal undersøges

Af luftfotos af ejendommen fra 21. april 2019 fremgår det dog, at Bach Gruppen allerede på det tidspunkt var i gang med at bygge over kælderniveau.

Artiklen fortsætter under billedet.



Blot halvanden måned, efter Bach Gruppen fik tilladelse til at opføre kælderen under hotellet, er selskabet i gang med at bygge over kælderniveau. Bach Gruppen fik først byggetilladelse til at bygge højere end kælderen i juli måned. Foto: Skraafoto

Ingen konsekvens

Præcis hvor langt Bach Gruppen var nået med byggeriet 1. juli, da de fik den endelige byggetilladelse, er uvist. Sikkert er det dog, at overtrædelsen ingen konsekvenser fik for multimillionærens selskab.

'Jeg har ikke præcis dato for, hvornår Bach Gruppen fortsætter med byggeriet over kælderplan, men da byggeriet får byggetilladelse den 1. juli, er byggeriet over kælderplan i gang. Dette har ikke haft konsekvenser for Bach Gruppen – forholdet blev lovliggjort med en byggetilladelse,' oplyser Viborg Kommune i en mail.

Betonskandalen: Erkender millionsvindel

Hotellet skulle have været færdigt i år, men ventes ifølge Viborg Stifts Folkeblad først at være klar til gæster i starten af 2021.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.



Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, og Finn Bach er formand for BG Beton, meldte rigmanden i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Bach Gruppen fremsendte i foråret via sin rådgiver Norconsult en redegørelse til Københavns Kommune om, hvilken beton der var blevet brugt til højhusets fundament. Prøverne fra fundamentet fra skød dog den forklaring i sænk. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Bach Gruppen har for nylig meldt en nu afdød direktør for BG Beton samt fire tidligere medarbejdere til politiet. Anmeldelsen lyder ifølge selskabet på, at medarbejderne blandt andet har bedraget kunder af BG Beton og moderselskabet. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Påbud efter påbud

Finn Bach er stifter af Bach Gruppen og er i dag bestyrelsesformand i selskabet og mange af dets datterselskaber. Blandt andet i Bach Gruppens skandaleombruste betonfirma BG Beton. Finn Bachs holdingselskab har en egenkapital på 1,7 milliarder kroner. Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix

Bach Gruppens lemfældige omgang med byggeloven og Viborg Kommunes tilsyneladende lige så lemfældige omgang med at håndhæve den, er blevet tydelig over de seneste uger.

Lavinen i rigmanden Finn Bachs hjemby begyndte at rulle, efter Viborg Kommune krævede undersøgelser af kælderen under et Bach-nybyggeri i den nye bydel Banebyen.

Kommunen ville besigtige kælderen efter en henvendelse fra Ekstra Bladet, men på vej derud opdagede kommunens medarbejdere, at Bach Gruppen var i gang med at bygge på nabogrunden. Problemet var blot, at Bach Gruppen ingen byggetilladelse havde fået, og kommunen udstedte derfor et standsningspåbud.

Multimillionær får påbud på stribe: Det er kutyme

Forklaringen på det ulovlige byggeri skyldtes fejl i kommunikationen mellem Bach Gruppen og en rådgiver, lød det fra Bach Gruppen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Byggeriet her på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg blev standset, efter kommunen kom forbi. Foto: Anita Graversen

Lukkede køkkengigant

Få dage efter var den så gal igen. Lejere i to Bach-byggerier blev af kommunen påbudt at lukke sine forretninger.

Selskabet havde nemlig ikke fået ibrugtagningstilladelse, og det betød, at HTH Køkkener, en bilforhandler og et fitnesscenter blev påbudt at holde lukket.

Denne gang ændrede tonen sig fra Bach Gruppen - kommunen 'jagtede' selskabet, lød det fra direktør Lene Christensen.

Det var ifølge direktøren kutyme i kommunen gennem mange år, at bygherrer tog bygninger i brug, før der var tilladelse til det.

Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

Det afviste kommunen dog, selvom de berørte butikker havde været åbne i flere uger.

Gentager forklaring

Ekstra Bladet har spurgt Bach Gruppen, hvorfor selskabet igangsatte byggeriet uden den lovpligtige tilladelse, hvornår selskabet gik i gang med at støbe fundamentet til hotellet, samt hvorfor Bach Gruppen tilsyneladende systematisk omgår loven.

Det har selskabet dog ikke ønsket at svare på. I stedet lyder det fra direktør Lene Christensen:

'Det har i Viborg Kommune gennem næsten al den tid jeg kan huske været helt almindelig praksis at kunne påbegynde byggerier og ibrugtagning på baggrund af dialog med kommunen og et mundtligt tilsagn fra forvaltningen. Den praksis vil rigtig mange andre også kunne bevidne, hvad andre medier også har afdækket.

'Nu er Viborg Kommune så drejet rundt på en tallerken, og ønsker praksis ændret. Det tager vi selvfølgelig til efterretning og retter os efter,' lyder det fra direktøren i en mail sendt fra selskabets PR Bureau Geelmuyden Kiese.