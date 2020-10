Multimillionær får påbud på stribe: Det er kutyme

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Finn Bach, der en af Danmarks rigeste mænd, er kommet i strid modvind i sin hjemby, Viborg, hvor flere af rigmandens lejere netop har fået deres forretninger lukket ned af Viborg Kommune.

Det sker, fordi rigmandens entreprenørfirma ikke har fået ibrugtagningstilladelse til en nyopført bygning på Ålandsvej, hvor HTH Køkkener og en bilforhandler holder til. Og til en bygning på Brovej, som huset et fitnesscenter.

Men den form for regelbrud plejer ikke at være et problem i kommunen, lyder det nu fra direktøren i Bach Gruppen. Og hun er derfor grundigt utilfreds med kommunens opførsel.

'Det har været almindelig kutyme i Viborg i mange år, at bygninger bliver taget i brug, før der foreligger en ibrugtagningstilladelse,' skriver Lene Christensen i en mail til Ekstra Bladet.

Kommunen havde ifølge direktøren længe været klar over, hvad der foregik.

'Flere af de her bygninger har været i brug i lang tid, og det har kommunen udmærket været klar over,' skriver hun videre.

De jagter os

I løbet af blot ni dage har Viborg Kommune udstedt standsningspåbud til tre Bach-byggerier i rigmandens hjemby. Det første faldt på Vilhelm Ehlerts Alle, hvor Bach Gruppen var i gang med at bygge uden en byggetilladelse. Og altså nu på Ålandsvej og Brovej.

Beslutningen fra kommunens side om at forbyde brugen af de yderligere to bygninger bunder i unfair behandling af entreprenørfirmaet, mener Lene Christensen.

'Nu synes jeg, man skal holde huske at holde øjet på bolden.'

'Der er ingen tvivl om, at kommunen jagter os på baggrund af den omtale, vi har i øjeblikket,' skriver hun.

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Bach Gruppen fremsendte i foråret via sin rådgiver Norconsult en redegørelse til Københavns Kommune om, hvilken beton der var blevet brugt til højhusets fundament. Prøverne fra fundamentet fra skød dog den forklaring i sænk. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Afviser alt

Direktøren for Teknik og Miljø i Viborg Kommune afviser dog blankt Lene Christensens kritik.

'Nej, det er ikke kutyme (at kommunen tillader byggerier uden tilladelser, red.). Det er ikke vores almindelige praksis. Vi kan ikke udelukke, at det er sket, men her vil vi nu - på baggrund af de sager der er kommet frem - revurdere vores praksis og sikre en tydeligere opfølgning, skriver Hans Jørn Laursen i en mail.

Han understreger samtidig, at kommunen ikke er ude efter Bach Gruppen, ligesom at kommunen ikke var klar over, at bygningerne var taget i brug.

'Vi jagter ingen. Vi har været klar over, bygningerne har været under opførelse, men vi kender ikke status på alle vores byggerier i kommunen. Jeg blev bekendt med det på et møde med Bach Gruppen torsdag i sidste uge.'

