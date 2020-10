Multimillionær stoppet: Byggede uden tilladelse

Viborg-millionærs byggefirma tvunget til at standse byggeri af kommunen. En misforståelse, lyder det fra firmaet

Først i København og nu i multimillionæren Finn Bachs hjemby er kommunen på nakken af rigmanden.

Viborg Kommune har nemlig ligesom i hovedstaden udstedt et standsningspåbud over for et af hans byggerier.

Påbuddet er givet på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg, hvor kommunen var i færd med at inspicere P-kælderen under et andet Bach-byggeri på nabogrunden. Kommunen undersøgte P-kælderen på baggrund af en henvendelse fra Ekstra Bladet.

- Da vi kommer ud til adressen på Vilhelm Ehlerts Alle, kan vi se, at der på nabogrunden er ved at blive opsat elementer.

- Der er ikke givet byggetilladelse til Bach Gruppen til dette endnu, og derfor udstedte vi et standsningspåbud, hvorfor byggeriet nu er indstillet, siger Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune.

Betonskandale vokser: Mystik om hastelukning

'Langt under standarden'

Som Ekstra Bladet fredag kunne afsløre, så er der tilsyneladende grelle problemer med betonen i en P-kælder under Bach Gruppens nybyggeri på Vilhelm Ehlerts Allé 8 i Viborg, der ligger lige ved siden af byggeriet, hvor Viborg-selskabet var i gang med at bygge.

Billeder fra kælderen viser blandt andet revner, afskalninger af betonen på søjler, der understøtter loftet i kælderen, og et område med porøst beton.

Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

Ekstra Bladet forelagde billeder fra kælderen for Michael Havbro Faber, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, der er ingeniør og forsker i bygningssikkerhed.

- Jeg har set flere hundreder bygninger i mit liv rundt omkring i verden, og det her er nok blandt de fem værste, jeg nogensinde har set.

- Det er langt under standarden, sagde Michael Havbro Faber.



Vil ikke undersøge andre byggerier Viborg Kommune vil trods sin krævede undersøgelse af kælderen på Vilhelm Ehlerts Alle ikke undersøge andre af Bach Gruppens byggerier i byen på nuværende tidspunkt. Bach Gruppen er blandt andet i gang med at opføre et hotel kaldet Peak 12 på 12 etager i Viborg. - Vi afventer redegørelsen vedrørende kælderen, og så vil vi vurdere situationen derefter. Så på nuværende tidspunkt undersøger vi ikke andre byggerier, siger Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik- og Miljø i Viborg Kommune. Vis mere Luk

Misforståelse

Bach Gruppen har hyret PR-firmaet Geelmuyden Kiese til at varetage sin kommunikation om sagen.

PR-firmaet har sendt et svar fra direktør i Bach Gruppen, Lene Christensen, på en mail.

'Det korte svar er, at der simpelthen var sket en fejl i kommunikationen mellem os og den rådgiver vi har, der håndterer og søger byggetilladelser.

'Det førte til en misforståelse, hvor vi troede tilladelsen var givet. Det er en fejl, vi beklager, og Bach Gruppen stoppede aktiviteterne på pladsen omgående. Arbejdet bliver naturligvis ikke genoptaget, før kommunen giver os tilladelse til det,' lyder det fra Lene Christensen i mailen.

Bach Gruppen efterforskes blandt andet for dokumentfalsk i forbindelse med byggeriet af et knap 90 meters højhus på Amager.